Protesta ante las puertas del Hospital de Albacete por la falta de personal

A las puertas del Hospital General Universitario de Albacete, unas doscientas personas, en su mayoría personal sanitario, se han manifestado con gritos y pancartas sobre todo por la falta de personal, una situación agravada por la no contratación para cubrir bajas en los últimos meses.

Lola, una enfermera del CHUA aseguraba que los mandos intermedios les han explicado este tiempo atrás que no se hacían contrataciones porque había habido un parón y "Toledo no contrataba". Ella misma ha aclarado después que no saben si por las protestas o porque estuviera previsto, el viernes les llegó el anuncio de que se vuelven a contratar efectivos, aunque "es más tarde que otros años".

Otra enfermera del Complejo, Úrsula comenta que se manifiestan sobre todo por defender a los pacientes y una sanidad pública digna y que "no es digno para la mejor atención que siga habiendo tres pacientes en muchas habitaciones. Lo lógico serían dos y abrir camas, pero para eso hay que contratar personal y eso es lo que no hacen.

La concentración de esta mañana ha tenido pancartas de todo tipo, pero en ninguna de ellas figuraban la siglas de sindicato alguno; se ha hecho en el tiempo del desayuno y a ella se han unido ciudadanos de forma particular.

Respuesta del consejero

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha asegurado este lunes que las Urgencias del Hospital de Albacete cuentan con "personal suficiente", pero se trata de un servicio "que no tiene una gestión de la demanda".

"Nada extraño que no pase en las Urgencias. A Urgencias debe acudir toda la persona que lo necesita, no podemos preverlo y tenemos personal suficiente", se ha ratificado el titular regional de Sanidad, preguntado este lunes en Toledo por la concentración que trabajadores de dicho centro hospitalario van a llevar a cabo este lunes, a fin de reclamar más efectivos.

El consejero ha defendido que el personal en el hospital albaceteño "ha crecido en un porcentaje muy alto, al igual que ha pasado en Toledo y en el resto de la región".

"Tenemos 38.000 personas trabajando, cuando hace apenas 8 años teníamos menos de 25.000", ha destacado.

"La semana pasada en Albacete quizás estuvimos un poco por encima de la normalidad, que son unos 425 pacientes en urgencias. No llegó a los 500, un poquito más, y esta semana hemos vuelto a la normalidad. Por lo tanto las urgencias se comportan así y así hay que responder a las urgencias. A mí lo de la manifestación me parece bueno, porque es un derecho que tienen. Les escucharemos en todo caso".

En otro orden de cosas, y preguntado por el incremento de casos de COVID en la región, ha defendido que "no tiene importancia", encuadrándolo en el repunte que se está dando a nivel nacional.

Dicho esto, ha precisado que dicha subida no está teniendo manifestación en cuanto a las hospitalizaciones "y eso nos tranquiliza".

"No ha subido solo el COVID. Hemos tenido un repunte en las tres últimas semanas de todas las infecciones respiratorias. Por eso precisamente la subida de atenciones en Urgencias", ha añadido.