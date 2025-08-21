Una pregonera de récord para las Fiestas de Yeste 2025

Aún no han comenzado los encierros, que empezarán el sábado; aún no ha explotado ni un cohete o sonado un acorde de la verbena, pero las fiestas de San Bartolomé en Yeste ya se han hecho famosas y hasta puede que hayan batido un récord por contar con una pregonera muy especial.

Se llama María Ruiz, tiene 102 años, y ella ha sido la encargada de abrir estos días tan especiales que multiplican por cuatro o cinco los 2.500 habitantes de esta preciosa localidad de la sierra del Segura.

Tras el pregón de María, este jueves ya tendremos un acto importante con el concurso de migas, aunque el sábado llega el primero de los cuatro encierros, las verbenas y otras muchas actividades.

En la noche y madrugada de sábado al domingo, el acto principal será la Romería de subida de San Bartolomé, declarada de interés turístico regional y que en el programa se sitúa a las 00:30 horas "una romería única, en la que es difícil saber cuánta gente participa", según ha explicado el alcalde de Yeste, Santiago Alarcón.

Programa de fiestas de Yeste 2025

otras actividades ligadas a las fiestas

El concejal de Turismo, José Ángel Blázquez, ha puesto el acento en que la localidad "es mucho más que la semana de fiestas", subrayando que durante todo el mes de agosto Yeste disfruta de actividades culturales, deportivas y de ocio para todas las edades.

"Se han preparado propuestas para niños desde los 3 hasta los 99 años, con teatro, recitales, torneos, encuentros gastronómicos o la Noche del Terror. La fiesta es lo más importante, pero todo el mes está lleno de vida", ha explicado.

Blázquez ha avanzado que, junto a Bombai, otra de las grandes actuaciones será la de La Década Prodigiosa, "que traerá recuerdos a toda una generación". Además, ha destacado que Yeste, con 2.500 habitantes, "llegará a congregar hasta 10.000 personas entre visitantes y vecinos retornados".