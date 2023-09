Y Núñez del Cuvillo se llevó el balón

Uno de los recuerdos más típicos de mi infancia, esa en la que se podía jugar en la calle, era cuando echábamos unos partidos hasta la hora de cenar. Pero ojo, que como el dueño del balón se enfadase por ir perdiendo, cogía el esférico y se lo llevaba, dejando a todo el mundo con un par de narices y desilusionados por no poder emular a Zalazar, Catali o Conejo.



Pues eso hizo Cuvillo en el día de hoy en Albacete: echó por tierra las ilusiones de los cerca de diez mil aficionados que casi llenaron el coso de la calle Feria. La corrida, que tuvo que ser recompuesta por dos astados de Algarra, estuvo a años luz de lo que merece Albacete por sus malas y chicas hechuras unidas a un pobre juego.



Porque es digna de estudio la fidelidad de la afición albacetense con la Fiesta. Da igual que cause baja Morante o que la corrida inicial no lidie al completo: los tendidos están a rebosar en cuanto se les da un poco de cariño. Y eso tienen que cuidarlo los profesionales del mundo del toro. Igual que el buen restaurador mima a sus clientes más fieles, no hay que dar gato por liebre a tus parroquianos porque puede que un día dejen de acudir..



Y volviendo a lo del balón del comienzo, aparte del que se lo lleva, también tienen su parte de responsabilidad quien le invita a jugar (los toreros y quienes dirigen su carrera) y quien deja que se lleve el balón sin apenas decir nada (el presidente Coy). Que lo de hoy quede en un anecdótico lunar y un borrón cometido por el mejor escriba. Que así sea.