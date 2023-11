María José Navarro: "Albacete me lo ha dado todo ya"

Albacete celebró ayer sus 648 años de historia como villa independiente de Chinchilla de Montearagón, un acto acaecido en 1375 en Castillo de Garcimuñoz, en Cuenca.

La efeméride se conmemoró en el Museo Municipal reconociendo al centro Asociado de la UNED por sus 50 años de vida y a título individual a nuestra compañera María José Navarro que tuvo palabras para todos los galardonados en esa tarde, dejando para sí misma una frase: "Si yo hubiera nacido en cualquier otro lugar jamás me hubiera sentido tan correspondida como aquí. Albacete me lo ha dado ya todo y este reconocimiento es un giro de guion que no esperaba. He sido todo lo que se puede ser en Albacete. Todo, menos Miss Albacete por razones obvias".









Fue nombrada hija adoptiva a título póstumo la presidenta de AMIAB, Encarnación Rodríguez Cáceres. Su pareja Eduardo Hernández, la recordaba indicando que nombrándola hija adoptiva se la recordaría siempre como persona, sobre todo por su bondad.

Y es nueva hija predilecta la campeona del mundo de fútbol Alba Redondo, que recordaba que hace 18 años su tío, fallecido en el accidente del Yak 42 recibió también ese reconocimiento en un acto similar en 2006.

También escuchamos en el Museo Municipal a la cronista oficial de la Villa, Rosa Villada, quien reclamó que el documento que en 1375 se firmó en Castillo de Garcimuñoz sea reclamado a un instituto privado de Madrid para ser exhibido en Albacete.

Cerró el alcalde de Albacete Manuel Serrano quien en su discurso habló de los grandes hitos que han hecho de esta ciudad lo que es, desde la Feria a la llegada del ferrocarril, pasando por su encrucijada de caminos.