Lola Molina: "Descubrí el bultito del pecho en la ducha"

Seguramente esta semana a alguna mujer en la provincia le diagnosticarán un cáncer de mama.

Una noticia que cambia la vida, porque el riesgo de perder la vida está ahí, aunque afortunadamente la pervivencia es cada vez mayor gracias a los tratamientos o la investigación y se acerca al 80%.

No ha sido hoy sino hace unos meses cuando ese diagnóstico le fue comunicado a Lola Molina, natural de Albacete y enamorada de Peñas de San Pedro.

De Lola nos llama la atención; su actitud positiva, su vitalidad y la energía que desprende en sus redes sociales. Pues en su perfil de instagran @lolasevaalospuertoslerelere vemos a una mujer fuerte y con ganas de mostrar el proceso de su enfermedad, siempre con un tono de humor y con la sonrisa como protagonista. En su perfil ha sido capaz de generar una especie de diario, en el que desde la esperanza, se propone ayudar a cualquier persona que pueda estar atravesando un proceso similar.

A sus 41 años, la vida le ha dado un fuerte revés, cuando le detectaban un cáncer de mama, que finalmente acaba en una masectomia, pero donde la detención precoz ha sido fundamental para frenarlo.

Lola ha insistido hoy en Cope Albacete en la importancia de la autoexploración. “Me lo toqué yo misma, descubrí el bultito en la ducha. El hacer exploraciones es algo a lo que no nos enseñan. Hay muchos vídeos explicativos y deberíamos conocernos más a nosotras misma y explorarnos semanalmente” señala.





Falta normalización y visibilización

Lola Molina nos da una lección de vida, a la vez que, nos muestra la realidad de una enfermedad, que a día de hoy se enfrenta a un problema real: la sociedad.

“He visto a mujeres más destrozadas por el hecho de la alopecia, que por el cáncer en sí. A mi me han llegado a mirar mal por ir sin pelo y sin cejas por la calle. Falta normalización y visibilización”.

Unas palabras, que como poco, deben hacernos reflexionar y generar conciencia y empatía ante una enfermedad, que por desgracia, es más habitual de lo que pensamos.

“Parece que la gente tiene que vivir encerrada en casa esta enfermedad” apunta Lola. Algo que nos parece “tremendo” cuando pisar la calle, se convierte en una de las pocas cosas que los pacientes de cáncer, sometidos a duros tratamientos, supone un chute de energía para ellos y un momento de desconexión.

No descuidar las emociones



Lola nos cuenta que en el último año se había dejado llevar por la ansiedad y el estrés y estás, finalmente, terminaron por ahogarla. De ahí, la importancia de ponerle fin a cualquier problema mental, antes de que este acabe de consumirnos por completo. “El hecho de llevar un nivel de ansiedad fuerte que es lo que a mi me pasaba, no te deja vivir. Me han hecho falta 41 años y detectarme un bulto, para darme cuenta de que necesitaba ayuda psicológica. Es esencial y hace falta normalizarlo”.

“Mi forma de vivir ha cambiado. Y se centra en el aquí y ahora”...



En el Día del Cáncer de Mama, ha querido aprovechar también nuestros micrófonos para lanzar el siguiente mensaje : “Se puede. Hace falta llorar. Hay momentos muy difíciles y cada uno lo tiene que vivir como pueda o como quiera. Me acuerdo de los familiares, que siempre están al pie del cañón. Es esencial cuidar al cuidador”

Y añade algo fundamental y muy importante, “Es necesario invertir en investigación” e insiste en exigirlo porque es la única forma de salvar vidas.

Y aprovechando, el Día Mundial del Cáncer de Mama, queremos recordarle a esa mujer a la que el mundo se le cae encima, que también es importante sentirse acompañada de otras mujeres que han vivido esa experiencia.

Para eso surge y trabaja cada día AMAC, que hoy, en la conmemoración de este día, volverá a teñir de rosa la ciudad recordándonos la importancia de la prevención o reclamando que la enfermedad sea motivo de discapacidad.

A última hora del miércoles, los edificios municipales se iluminarán de rosa, terminando la jornada hacia las ocho de la tarde con la marcha rosa hasta el Altozano.