El Jefe de Anestesiología del CHUA sobre los respiradores turcos

Señor Presidente, Señor Consejero de Sanidad:

Tras conocer algunas informaciones, aparecidas en prensa, relativas a los respiradores adquiridos por la JCCM y entregados a los hospitales públicos de la comunidad para la atención de pacientes críticos COVID 19, desde la Asociación Castellano-Manchega de Anestesia, Reanimación y Terapia de Dolor(ACMARTD), queremos poner en su conocimiento los siguientes hechos:

Durante el desarrollo de la pandemia de COVID-19 los Servicios de Anestesiología de esta Comunidad, han sido un pilar básico para la necesaria ampliación de la capacidad asistencial de nuestros hospitales en el cuidado de pacientes críticos. A tal fin se han reconvertido unidades y se han incorporado a estas tareas los anestesiólogos disponibles, con competencia, eficacia, entusiasmo y capacidad de liderazgo.

Ante la dramática falta de equipos de soporte y terapia ventilatoria en cuidados intensivos, nos vimos obligaron a utilizar para este fin los respiradores de las máquinas de anestesia disponibles. También tuvimos que adaptar y poner en uso los equipos de ventilación mecánica que fueron llegando a nuestros hospitales procedentes de instituciones públicas o privadas: máquinas de anestesia y ventiladores de traslado principalmente.

Dichos equipos, de diferentes tipos y calidades, llegaron gracias al trabajo de las Gerencias, Direcciones Médicas, de Gestión y Suministros, y fueron adaptados con la inestimable ayuda de ingenieros, mecánicos y personal de electromedicina.

Pese al estrés añadido que supuso para el personal de enfermería y anestesistas- intensivistas trabajar con tal variedad de aparatos desconocidos, la mayor parte de ellos inadecuados para la atención de pacientes críticos: no hubo ninguna queja. El mayor riesgo quedaba justificado por el estado de necesidad. Seguimos, eso sí, como era nuestra obligación, demandado respiradores de cuidados intensivos.

La esperada llegada de los respiradores adquiridos por la JCCM no ha cambiado las cosas, porque lo que hemos recibido son ventiladores diseñados para el transporte de pacientes críticos (algunos de muy mala calidad), no para la terapia ventilatoria en cuidados intensivos. Sobre este último punto no cabe duda alguna, basta leer las especificaciones técnicas de dichos equipos, algo al alcance de cualquier persona lega en la materia.

Como personas no expertas en mercados internacionales y conscientes del carácter mundial de la pandemia: podemos entender y asumir que no fuera posible adquirir otra cosa, pero consideramos inadmisible que se informe a la ciudadanía de que se han adquirido respiradores de cuidados intensivos. Tal afirmación pone en entredicho nuestra capacidad de juicio al afirmar lo contrario y provoca el rechazo de los profesionales. Podemos aceptar y bregar con las situaciones dictadas por la necesidad y la impotencia, pero no con la maledicencia ni con la falsedad que nos haga parecer incompetentes o condescendientes.

Como profesionales y expertos nos comprometemos a trabajar conjuntamente y a asesorar a la Consejeria de Sanidad en las futuras adquisiciones que no dudamos, se están planteando de forma prioritaria para dotar de mejores equipos a nuestras Unidades de Reanimación y de Cuidados Intensivos.

Atentamente.

Ramón Peyró García.

Presidente ACMARTD

Jefe Servicio Anestesiología y Reanimación Hospital General Universitario de Albacete.



José Luis Gómez Agraz.

Vicepresidente ACMARTD

Jefe de Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina.