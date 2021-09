En furgón policial y escoltada, así ha llegado la patrona al Recinto Ferial

Sin cabalgata, sin multitudes, pero desde esta tarde la imagen de la Virgen de los Llanos ya preside el recinto Ferial de Albacete





La entrada creaba la expectación entre las decenas de personas que esperaban su llegada con emoción. Y rompiendo todos los esquemas jamás pensados, la Virgen entraba escoltada en un furgón policial, evitando así las multitudes a su llegada. Incluso este acto no estaba anunciando en la programación de la feria y ha sido un secreto hasta el final. Cuando pasadas las ocho de la tarde entraba en el recinto ferial.





No ha faltado en su recibimiento los aplausos, las lágrimas o la sintonía de fondo de la Banda Sinfónica Municipal.





El alcalde de Albacete, Emilio Sáez ha aprovechado esta ocasión para agradecer la responsabilidad ciudadana de los albaceteños, que ha hecho que “ganemos” la batalla al covid, porque la provincia arroja los mejores datos de España en incidencia. Precisamente, estos buenos datos, tal y como ha indicado el alcalde, han hecho posible disfrutar de esta ´No feria´ con más actos de los previstos, “nuestra vida y nuestro encuentro empieza en septiembre y resulta difícil hacerlo sin nuestra feria” afirmaba Sáez.





No obstante, los ciudadanos que se encontraban en este recinto manifestaban su nostalgia ante los micrófonos de COPE. Es el caso de María “llevo 15 años sin perderme una sola feria, ahora mi marido no está conmigo y me cuesta hacerlo sin él y sin disfrutar de la tradicional feria”.





Y cuando preguntamos qué es lo que más echarán de menos, Juan y Esperanza, lo tienen claro “este año nos han quitado los miguelitos y la feria. En casa no saben igual”, señalaban con una mirada cómplice este matrimonio.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

No se ha abierto la puerta de hierros como manda la tradición, pero hasta el próximo día 17, la patrona va a presidir los actos programados por el Ayuntamiento y que de forma oficial comienzan mañana mismo con la misa que presidirá en la catedral a las once el obispo Ángel Fernández Collado.





A lo largo de esta jornada, festivo local, comenzarán las galas del Festival internacional del Circo o la Feria Taurina con los diestros Finito de Córdoba, Daniel Luque y Juan Leal.





La descentralización de las actividades llevará a los barrios el folclore, la copla o los juegos infantiles, mientras que en el propio recinto se inaugurará la exposición del cuadragésimo concurso de cuchillería de Aprecu.