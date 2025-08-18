FRANCISCO Y TAMARA ABRIRÁN LA FERIA DE ALBACETE 2025

Dos leyendas de la música española se unen para ofrecer una experiencia inolvidable. Francisco, una de las voces más importantes, y Tamara, la indiscutible reina del bolero, se embarcan en un extraordinario viaje musical que atraviesa décadas de éxitos, recuerdos y emociones.

En este espectáculo, ambos artistas nos llevan de la mano a través de un repertorio cuidadosamente seleccionado, que incluye los mayores éxitos de sus respectivas carreras. Cada canción es una invitación a sumergirse en un mundo de emociones y recuerdos.

RENDIR HOMENAJE A LAS CANCIONES QUE HAN MARCADO NUESTRAS VIDAS

«Únicos» no es solo un concierto, es un encuentro íntimo con la música y con dos de sus más grandes exponentes. Es una oportunidad para rendir homenaje a las canciones que han marcado nuestras vidas y para celebrar la magia de la música en vivo.

Prepárense para ser transportados por la voz y el talento inigualables de Francisco y Tamara. En «Únicos», la música encuentra su máxima expresión y el público se convierte en testigo privilegiado de un momento verdaderamente excepcional.

Las entradas ya están disponibles en Globalentradas.