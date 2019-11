El fin de la violencia machista comienza por la educación de los más jóvenes

El concejal de Igualdad y Mujer, Manuel Martínez, informó de la puesta en marcha de los dos primeros ejes de los cinco que componen el Proyecto Violeta, una estrategia del Ayuntamiento de Albacete, para “reducir los índices de violencia de genero entre la población joven, involucrándola en las campañas y en la detección de situaciones incipientes de violencia de género y de control en parejas jóvenes”.

Una campaña, que cuenta con la participación para su financiación de la Fundación Obra Social La Caixa y que responde a una realidad preocupante, pues tal y como recordó Manuel Martínez, “en los últimos 20 años, 50 mujeres menores de 21 años han sido asesinadas por violencia de género”.

Los datos oficiales también revelan, prosiguió, que “el número de chicos jóvenes entre 14 y 17 años investigados por violencia de género se ha triplicado en los últimos nueve años”. Pero, paradójicamente, expuso el concejal de Igualdad y Mujer, “el grupo de edad de mujeres que menos consciente es de su propia situación de violencia de género en sus relaciones de pareja es precisamente, el de las mujeres jóvenes. De hecho, son las que menos denuncian su situación y las que menos usan los servicios y recursos de atención”.

Las causas de esta realidad, precisó, habría que buscarlas en “el adelanto de la edad de inicio en las relaciones de noviazgo, la normalización de comportamientos de micromachismo y control en las relaciones a través de las redes sociales, la conceptualización de la mujer como objeto y el consumo sexista, a través de la música o la publicidad”.

De ahí que el Ayuntamiento de Albacete, argumentó Manuel Martínez, haya impulsado las dos primeras acciones que contempla el Proyecto Violeta, “que alberga todas las acciones municipales de igualdad que el ayuntamiento destina a jóvenes”, explicó.

La primera iniciativa se corresponde con la Campaña Violeta, que tiene por objeto la sensibilización en espacios frecuentados por jóvenes, centros escolares y redes sociales. Para este fin, expuso Martínez, “se ha elaborado un material inicial, una imagen en la que aparecen frases que puedan resultarle familiares a alguna chica y que suponen un menoscabo psíquico y un control excesivo en su relación que son el inicio de una situación de violencia de género”.

Junto a frases como: ¿Vas a salir así?; No soporto no saber que has estado haciendo; Tus amigas te comen la olla; o ¿Por qué publicas esa foto?, figura, tal y como explicó el concejal de Igualdad y Mujer, los contactos del Centro de la Mujer, “por si alguna chica se siente identificada o conoce a alguien que lo está sufriendo, pues la violencia de género no es solo un puñetazo o una puñalada, sino que es también el control excesivo y los celos compulsivos”.

Esta campaña se difundirá a través de todos los IES, públicos y concertados, el Centro Joven, la Escuela oficial de idiomas, los recintos y espacios universitarios, la UNED, las bibliotecas y salas de estudio, Cruz Roja, instalaciones deportivas, la Filmoteca municipal y los conservatorios de Música y danza.

Agentes Violeta por la igualdad para combatir la violencia de género

La segunda acción consistirá en la puesta en marcha de los Agentes Violeta y está enfocada a “jóvenes, chicos y chicas, preocupados por la igualdad y que quieran echarnos una mano en ir poco a poco, transformando la sociedad en un mundo mucho más igualitario”, expresó Manuel Martínez.

Esta, incidió, es “una campaña más selectiva, más concreta y que se trabaja en coordinación con los centros educativos de secundaria”, entre los que ya han confirmado que se suman al proyecto los IESO ‘Tomás Navarro Tomás’ y ‘Bernardino del Campo’ y la Universidad Laboral, a los que se podrían añadir en los próximos días dos más, para iniciar el proyecto con cinco centros educativos.

Esta segunda campaña, subrayó Manuel Martínez, explicará a “jóvenes de estos centros que si les incomoda ser testigos de violencias machistas, si quieren pasar a la acción frente a la desigualdad o si creen que esto no es un asunto privado sino que nos afecta a toda la sociedad, no pueden permanecer de brazos cruzados”.

A estos jóvenes, que deseen actuar contra la violencia de género, “les ofrecemos formarse en igualdad y prevención de las violencias machistas, para que nos ayuden a difundir entre sus amigos y amigas mensajes igualitarios y preventivos frente a la violencia. Les enseñamos a detectar situaciones de violencia para ponerlos en contacto con el centro de la mujer y les pedimos que participen en acciones por la igualdad y contra la violencia que impulse el Ayuntamiento”, concluyó Manuel Martínez.