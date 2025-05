Fallece Valeriano Belmonte: único, peculiar y bueno

Albacete - Publicado el 07 may 2025, 10:03 - Actualizado 07 may 2025, 10:24

Esta mañana nos hemos despertado con una triste noticia: la muerte de Valeriano Belmonte, a quien este martes sus familiares le empezaban a echar de menos ya que llevaban 4-5 días sin saber de él. La Policía se personó en su casa del barrio Franciscanos y forzando su domicilio encontraron su cuerpo sin vida.

Peculiar, único, irrepetible, solidario y enamorado de Albacete, de sus tradiciones, sobre todo de la Feria y por supuesto de su Patrona o su equipo de fútbol, el Albacete Balompié. Valeriano era todo esto y mucho más, pero por encima de cualquier calificativo, era buena persona.

Así era Valeriano Belmonte, orgulloso funcionario de Correos que fue homenajeado por los vecinos de La Milagrosa y La Estrella cuando se jubiló, pero también era pintor, viñetista, poeta y actor. ¿Quién no le ha visto con su traje de El Quijote por la Feria del Libro? Y digo más, ¿quién se atreve a decir que no era el mismísimo Alonso Quijano?

MIS RECUERDOS CON VALERIANO

Seguro que cada albaceteño tiene un recuerdo de él y con él. Yo tengo muchos, empezando por esa persona que abría cada cierto tiempo la puerta de COPE con timidez -como si fuera la primera vez- y desplegaba el cartel de su próximo proyecto, siempre en beneficio de alguna causa noble y pidiendo -con humildad- un hueco en nuestra agenda para que anunciáramos esa exposición, libro o acto en el que iba a participar.

Mi segundo recuerdo me lleva al Carlos Belmonte, donde en la previa de cada partido del Albacete Balompié, Valeriano se presentaba junto a las puerta número 6 para declamar su ripio habitual referido al encuentro a disputar. Yo siempre pensaba que después accedía al estadio, pero un día me confesó que llevaba muchos años sin pasar al campo, que tenía "tanto trabajo" en casa que no tenía tiempo.

El tercer recuerdo es el último, el de habernos encontrado en el puente del Cementerio, como tantas tardes me lo he encontrado. Yo corriendo -o haciendo que corro- y él con su bolsa en la mano y camino hacia el Cementerio para seguir honrando a algún familiar.

Ahora seremos nosotros los que te honraremos y los que te extrañaremos a las puertas del Carlos Belmonte, en la recogida de los programas de la Feria donde siempre eras el primero o en ese camino del Cementerio de Albacete.

Valeriano murió en el día de ayer y ya lo echamos de menos. Albacete le debe un homenaje que bien pudo haber sido en vida, o incluso una calle. Desde todas las instituciones llegan mensajes de condolencia y pesar, como el de Manuel Serrano, alcalde de Albacete.

De momento sabemos que la capilla ardiente de Valeriano se encuentra en el Tanatorio Municipal y que mañana será la misa funeral, aunque la hora aún está por confirmar. Esta mañana le dedicábamos un hueco en nuestro informativo matinal Herrera en COPE.

Estamos tristes, pero seguro que él nos diría en este momento ¡¡ARRIBA LOS CORAZONES!!