Aumentan los abandonos en verano: ¿Qué hacer si encuentras un animal abandonado?

Con la llegada del verano y las vacaciones, las protectoras de animales se preparan para afrontar la peor época del año. En esta temporada, aumentan los abandonos de mascotas mientras disminuyen las acogidas, adopciones y el número de voluntarios. Las altas temperaturas, que llegan a los 40 grados, agravan la situación tanto para humanos como para animales. Marta Guillén, portavoz de la protectora Arca de Noé, explica: "Lo más fácil e incomprensible a la vez es abrir la puerta de la parcela y dejarlos marchar".



Motivos del abandono

Los abandonos de animales suelen estar motivados por diversas razones, incluyendo la falta de planificación de las vacaciones y la decisión de dejar para septiembre la adopción o la acogida temporal de mascotas. "Muchas adopciones se quedan como decisiones pendientes para septiembre. La gente se plantea ahora sus vacaciones y deja la idea de adoptar o no asume la responsabilidad de qué hacer con su mascota", señala Guillén.



Además, muchos de los animales abandonados no son considerados como parte de la familia, sino que son animales de trabajo o adopciones impulsivas. Guillén destaca un caso particular: "Nos está pasando mucho con los pastores, utilizados por la policía y la Guardia Civil. Son perros muy activos y necesitan una educación especial. Al final, terminan abandonados en el albergue, lo cual es una lástima".





¿Cómo actuar si encuentras un perro abandonado?



Si te encuentras un perro abandonado en la calle, es importante actuar de manera responsable. Marta Guillén explica el procedimiento: "Debemos llamar a la policía local, que nos avisa a nosotros. Desde marzo tenemos un servicio de recogida de 24 horas. Verificamos si el animal tiene microchip para devolverlo a su dueño y, si no, pasa a formar parte de nuestra familia en el albergue".



Llamado a voluntarios

El Arca de Noé hace un llamado urgente para que más voluntarios se unan a la protectora. "Siempre hacen falta nuevas manos", comenta Guillén. Ser voluntario implica no solo una contribución económica, sino también participación activa con tiempo, ganas e ideas. "El único requisito es ser mayor de edad. Se puede contactar con nosotros a través del correo que aparece en nuestra web o en la clínica veterinaria y rellenar el formulario", añade.

Formas de ayudar

Hay diversas maneras de colaborar como voluntario: pasear perros en el albergue, cuidar gatos, ser conductor, gestionar redes sociales, organizar acogidas y ayudar con tareas de mantenimiento. "Cada uno puede ayudar según sus capacidades. Siempre necesitamos una manita, ya sea para arreglar un grifo roto o pintar el albergue", concluye Guillén.



El verano representa un desafío significativo para las protectoras de animales debido al aumento de abandonos y la reducción de recursos humanos. Es crucial la colaboración de la comunidad para brindar un futuro mejor a estos animales y evitar su abandono.