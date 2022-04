Así será la Semana Santa de Chinchilla: este 2022 con tres centenarios

La Semana Santa de Chinchilla, declarada de interés turístico regional, es una de las más importantes de la provincia, seguida por vecinos y visitantes con gran interés. Pero este año es especial, porque es el de los tres centenarios y porque cofrades y devotos se quieren sacar la espina de las limitaciones impuestas por la pandemia en 2020 y 2021.

El sonido grave y triste de las Bozainas, instrumentos de viento de más de tres metros de longitud, con ruedas para moverlos, inunda las calles de Chinchilla cada sábado de Cuaresma, anunciando la Semana Santa. En ella, once procesiones recrearán los episodios de la vida de Cristo, adquiriendo especial significación la de la mañana del Viernes Santo, en que se interpreta el Canto de la Pasión de Chinchilla. Un romance anónimo del siglo XV, que narra lo ocurrido a Jesucristo desde que es prendido en el Huerto de los Olivos hasta su llegada al Calvario.

La Semana de Pasión de Chinchilla, Fiesta de Interés Turístico Regional, cuenta con seis cofradías y una hermandad. En cuanto a la única hermandad, su fundación data de 1612, se trata de la Hermandad de San Salvador o de los Apóstoles.

Tienen especial protagonismo sus actos tradicionales y la solemnidad de sus procesiones, además de eventos como la 'Pasión cantada’ de la Cofradía de las Cruces de Nuestro Padre Jesús de Nazareno, las 'bozainas’ de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía.

Un programa en el que no solo habrá procesiones, sino también exposiciones, gastronomía, música sacra y donde las propias cofradías quieren dar el do de pecho, como por ejemplo con los dos pasos nuevos de la Soledad o el espectacular manto que estrenará la Virgen de los Dolores. Pero estas no serán las únicas novedades, este año la Semana Santa de Chinchilla cuenta con 2 pasos nuevos de la Cofradía de la Soledad.

La Semana Santa de Chinchilla se compone de multitud de actos significativos, dignos de presenciar.

Las procesiones de la Semana Santa de Chinchilla comienzan el Viernes de Dolores. En esta procesión participa únicamente la Cofradía de la Sangre con la imagen de la Dolorosa, además de una representación de todas las Cofradías con Banderas y Estandartes.

El Domingo de Ramos se celebra la procesión de La Borriquilla en la que participa la Banda de Cornetas y Tambores “Virgen de las Nieves”, el paso infantil de La Borriquilla acompañado por niños Hebreros, una representación de estandartes y banderas de las Cofradías y la imagen de la Borriquilla acompañada por la Hermandad de Los Apóstoles.

Además, el Lunes Santo tiene lugar el Encuentro Doloroso en la Plaza de la Mancha en el que participan nada más y nada menos que 16 pasos infantiles.









Protagonismo de los niños y niñas entorno a la procesión infantil

Es habitual que, desde muy pequeños, los niños y niñas pasen a formar parte de alguna de las cofradías y hermandades de Chinchilla manteniendo esta costumbre.

La mayoría comienzan como nazarenos, pasando por las diferentes bandas de cornetas y tambores o portando alguna de las imágenes que participan en las procesiones infantiles. En Chinchilla de Montearagón fueron pioneros en la creación de las procesiones infantiles. En la actualidad existen 18 pasos que son portados por los niños y niñas de cada cofradía que participan en las procesiones infantiles y que engrandecen la Semana Santa de este municipio.

El Martes Santo se celebra la Procesión de La Luz con el paso de la Cruz de Cristo portada por nazarenos, banderas y estandartes y el paso de Nuestra Señora de las Angustias. En Miércoles Santo tiene lugar la emblemática procesión del Silencio.

El Jueves Santo se celebra la Procesión del Prendimiento con la participación de los pasos de la Oración en el Huerto, San Juan Evangelista, San Pedro, Santa María Magdalena, el Cristo de los Azotes y la Dolorosa, y el Ecce-Homo.

En Viernes Santo tiene lugar dos de los momentos más emblemáticos de la Semana Santa chinchillana: la Procesión del Encuentro Doloroso y la del Santo Entierro.

En Sábado Santo se lleva a cabo el Traslado de la Virgen del Rosario, un acto en el que participan los pasos de la Cruz de la Toalla, San Juan Evangelista y Nuestra Señora del Rosario.

Y, para finalizar, el Domingo de Resurrección Chinchilla vive con emoción la Procesión del Resucitado en la que participan los pasos de la Cruz de la Toalla, el Ángel Anunciador (incorporado en 2020), María Magdalena, San Pedro, San Juan, El Resucitado y Nuestra Señora del Rosario, todos ellos acompañados por la Agrupación Musical “Virgen de las Nieves” de Chinchilla.