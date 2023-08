Aratel Energías Renovables explica su proyecto para una planta de biogás en Romica

Aratel Energías Renovables, la empresa que ha diseñado el proyecto de construcción de una planta de biogás metano en el polígono Romica, ha hecho pública su postura ante el gran volumen de información que está generando esta instalación.

Aratel explica en una nota de prensa que una planta de biometano no produce ningún tipo de perjuicio a la calidad del aire, al suelo o al subsuelo; que los residuos a tratar provienen de la industria agroalimentaria y en ningún caso de purines de granjas de cerdos.

Entre otras medidas de la planta -se explica- se incluye el uso de cubiertas y reactores de olores que evitan su emisión al exterior tanto en las superficies en la planta como en el transporte y pone como ejemplos otras plantas similares que tienen el mismo funcionamiento como la de Burgos (Biogasnalia), en marcha desde 2021 y de la que la empresa explica su funcionamiento en este vídeo.

La inversión total prevista para la planta de Albacete es de 13 millones de euros creándose 50 empleos en la construcción y diez más en la operación y manteniemiento de la misma.

En la actualidad, el proyecto se encuentra en fase de alegaciones a la declaración medioambiental, un procedimiento que autoriza finalmente la Junta de Comunidades y al que ya han anunciado oposición y escritos de alegación tanto grupos políticos como otras asociaciones como la FAVA o Ecologistas en Acción.

Motivos de la oposición al proyecto

Los motivos que este jueves han expuesto en una comparecencia en el Ayuntamiento tanto los Vecinos como los Ecologistas son, por un lado, sus grandes dimensiones. La planta generaría una cantidad de residuos tres veces mayor que la que produce la ciudad de Albacete. Calculan en torno a unas 70.000 toneladas.

Por otro lado, afirman que su actividad no es de economía circular, ya que el destino del metano que se va a producir en esta planta no es el de abastecer al entorno y los residuos que lleguen a ella no solo vendrán de Albacete sino de otras provincias.

También critican la posibilidad de propagación de ruidos u olores generados por la planta que afectarían tanto a las urbanizaciones cercanas como también al resto de la ciudad de Albacete. Los más afectados serían los pertenecientes a la urbanización de Pinares del Júcar.

Desde la FAVA se critica así mismo la falta de información sobre este tema y se cree que lo idóneo es estar unidos en esta oposición al proyecto, además de reunirse con los diferentes partidos políticos para que aporten su punto de vista. Además, desde la federación hay optimismo y se cree en la unión de todos podrá frenar la instalación.

En la nota de prensa remitida por Aratel Energías Renovables, esta firma dice estar a disposición de empresas, asociaciones e instituciones que deseen más información y anuncia para la próxima semana una comparecencia pública.