El Alterna Festival de El Bonillo se llena de buena música, actividades y 8.000 personas

Este mediodía han comenzado a llegar a El Bonillo los primeros asistentes del Alterna Festival, aunque los conciertos en el recinto Quijote arrancan mañana y durarán hasta la madrugada del domingo.

Durante viernes y sábado, el cartel musical será de lujo. Así, el viernes 7 de julio (con apertura de puertas desde las 17.30h) actuarán: Soziedad Alkoholika, Boikot, Sons Of Aguirre & Scila, Reincidentes, Tremenda Jauría, Los De Marras, y Pandemonium. Y el sábado 8 de julio (con apertura de puertas desde las 17.00h) harán lo propio: Arpaviejas, Porretas, Mafalda, El Drogas, Desakato (gira de despedida), Lendakaris Muertos, Narco y Dremen.

Otras actividades

Si el Alterna destaca por algo es por lo bien que se trata a los visitantes, empezando por los 7.000 metros cuadrados de sombra de la zona de acampaña, o las actividades que se programan de forma paralela y de las que ha hablado Cristian Moral, de Rolling Cyrcus.

Moral ha explicado las propuestas que habrá en esta edición, en la que se ha contado “con un gran apoyo del tejido social de la provincia en las actuaciones en directo”, ya que habrá cuatro conciertos, con tres grupos de la comarca, y tres Ds, dos de ellos de El Bonillo: Gaïa Roots, Fundación Volátil DJ, Padre Jornimans, Los cuerdos de atar, Boni Pinchadiscos DJ, Macarreces Zero o Forrasao.

A esto se unen talleres de rastas, monederos de piel, masajes, caracterización, malabares o graffiti; stands de Limpia la Orza, La casa vieja o Dejando Huella; el espectáculo de circo ‘The power of the 80’s’; o exhibiciones de telas, malabares, trapecio, frisbee and spikeball, graffiti, yoga y Acroyoga, así como una cata de vinos; sorteos como ‘Green House Tatoo’, exposiciones’; y otras actividades como el Gazpacho Pong, micro abierto, el monólogo ‘Palabros Manchegos’, ‘Escala Birra’, ‘Frutallón’ o, de la mano de una asociación anti xenofobia de Alicante, el testimonio de inmigrantes que están trabajando en el Bonillo que explicarán cómo fue su llegada a España.





Se esperan más de 8.000 personas este fin de semana en la localidad y, dada la fuerza que ha cogido el Festival en estos 14 años, los alojamientos de la zona están a tope.





