Albacete, Letur, la solidaridad y un capote de José Tomás

Por Lorenzo del Rey

Parecía muy lejana la fecha del 22 de febrero cuando la empresa Casas y Amador, arrendataria del coso de la calle Feria, anunciaba a principios de noviembre del año pasado un festival taurino a beneficio de los damnificados por la DANA en la localidad de Letur.

Es de justicia reconocer que Manuel Amador fue de los primeros en dar un paso al frente y confeccionar un cartel con varios alicientes con la clara y firme decisión de lograr una magnífica entrada y, de esta forma, obtener un buen dinero que tanta falta hace.

Porque parece que ya han desaparecido de los medios de comunicación las trágicas imágenes de calles llenas de barro, negocios destrozados y personas que han perdido todo lo que tenían, incluidas sus vidas. Frente a la utilización política de una catástrofe, el mundo del toro con marca Albacete alzó la voz de la solidaridad y se puede comprobar que poco a poco van quedando cada vez menos localidades a la venta en la plaza bien protegida por Dámaso y "Chicuelo".

Cuando apenas queda un día para que Albacete vuelva a tener toros en su albero, es hora de que demostremos una vez más que no hemos olvidado a Letur. Porque si diestros consagrados como Ventura, Ponce, Talavante o Manzanares se acartelan junto a nombres de presente y futuro como son Molina, Marco Pérez o Alejandro González, con ganado de Los Espartales, Daniel Ruiz, Talavante y Piedra Escrita, no pueden darse excusas de mal pagador para no colaborar. Comprando la entrada o aportando con la "Fila 0", ladrillo a ladrillo se construye una pared.

SORTEO FINAL

Y como último detalle, durante la celebración del festival se sorteará entre todos los asistentes con entrada un capote y una muleta que donó el matador de toros José Tomás. Si un torero de leyenda también ha contribuido con esta noble causa y ha acudido a la petición de apoyo sin dudar ni un solo instante, no podemos perder la ocasión de ayudar con la reconstrucción de Letur. Valor, y al toro. Y a colgar el "no hay billetes" porque Letur bien lo merece.