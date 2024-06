Albacete inaugura una escultura en honor a Andrés Iniesta y su histórico gol del Mundial 2010

La ciudad de Albacete ha inaugurado una escultura en honor a su ilustre futbolista, Andrés Iniesta. Creada por el artista Javier Molina, esta obra pretende rendir tributo tanto al jugador originario de Fuentealbilla como al emblemático gol que anotó el 11 de julio de 2010 en la final del Mundial de Sudáfrica, un gol que otorgó a España su primera Copa del Mundo.



El evento tuvo lugar sin la presencia de Iniesta, quien no pudo asistir debido a compromisos profesionales. Sin embargo, la escultura, titulada 'Iniesta Eterno', fue desvelada a las 13:15 horas gracias a la Fundación Soliss. Durante el acto, se proyectó un video en el que Iniesta expresó su emoción y orgullo por este reconocimiento, lamentando no poder estar presente en un "momento tan especial".





Iniesta agradecido



En su mensaje, Iniesta agradeció a su ciudad natal, a su familia y a todos aquellos que lo han apoyado a lo largo de su carrera. "Siempre llevo en mi corazón de dónde vengo. Soy de Fuentealbilla, un pueblo cercano a Albacete; aquí fue donde empecé a jugar al fútbol, y ver esta obra de arte junto al estadio me emociona mucho y me hace sentir muy orgulloso", comentó.



Iniesta también reconoció el talento de Javier Molina, quien capturó el icónico minuto 116 del partido del Mundial en el que su gol aseguró la victoria de España. Para Iniesta, este gol representó "algo increíble" no solo para él, sino también para el fútbol español y para el país entero.

Un gol que nos une a todos



Recordando la euforia que siguió a su gol y los días posteriores, Iniesta subrayó que este momento histórico es un homenaje colectivo. "Creo que todos marcamos ese gol y todos podemos sentirnos parte de algo tan único e histórico", concluyó, agradeciendo nuevamente a la Fundación Soliss por su apoyo.



Iniesta confía en poder visitar pronto la ciudad para ver la escultura en persona, según confirmó su padre, José Antonio Iniesta. Este adelantó que su hijo espera realizar algún evento alrededor de la estatua durante el verano.



José Antonio Iniesta también destacó cómo la figura de su hijo y su memorable gol han convertido a Fuentealbilla en un lugar de interés para muchos. "Mucha gente visita el pueblo buscando la Copa del Mundo, su casa, la bodega y su escultura", señaló.



María Luisa González, presidenta de la Fundación Soliss, destacó la destacada carrera de Iniesta, mencionando sus 136 partidos internacionales y 14 goles, especialmente el que dio la victoria a España contra Países Bajos en el Mundial. "Iniesta ha demostrado ser un verdadero protagonista", afirmó, esperando que su escultura inspire a otros a perseguir sus sueños con la misma humildad y pasión.



José Manuel Rodríguez, secretario de Estado del Deporte, expresó su alegría por participar en la inauguración, comparando el gol de Iniesta con una obra de arte y recordando cómo este momento unió a toda España. Agradeció a Iniesta por ser un ejemplo ético para las futuras generaciones.

Reconocimiento y respeto a nivel mundial



El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, elogió a Iniesta por su reconocimiento y respeto a nivel mundial tanto en lo humano como en lo deportivo. Subrayó la importancia de tener referentes como Iniesta para los jóvenes. Santiago Cabañero, presidente de la Diputación, también destacó el "momento histórico" del gol de Iniesta, orgullo de Fuentealbilla y Albacete.



El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, comentó que la estatua, ubicada en la rotonda cerca del estadio municipal de fútbol Carlos Belmonte, se encuentra en un lugar "privilegiado" que se convertirá en un punto de encuentro significativo para la ciudad.



Durante el evento se proyectaron varios vídeos sobre la realización de la escultura y la vida de Iniesta. Luis de la Fuente, actual seleccionador nacional, aplaudió este "justo y merecido reconocimiento" tanto a la carrera profesional de Iniesta como a los valores humanos que encarna.



Entre los asistentes se encontraban los ex seleccionadores nacionales Vicente del Bosque y José Antonio Camacho, futbolistas del FC Barcelona, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, y diversas autoridades de la ciudad.

