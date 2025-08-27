Albacete se da a conocer a lo grande en la Gran Vía de Madrid

El Ayuntamiento de Albacete ha dado un paso firme para posicionar la ciudad como un destino turístico de referencia en España. Bajo el lema “Albacete es vida, mucha vida”, el alcalde Manuel Serrano, acompañado por la concejala de Turismo Rosa González de la Aleja, presentó en pleno corazón de Madrid una ambiciosa campaña de promoción que busca romper con la idea de que Albacete es solo una tierra de paso.

La presentación tuvo lugar en la emblemática Plaza de Callao, donde se dio a conocer el despliegue publicitario que incluye la emisión de un spot de 10 segundos cada cinco minutos en un circuito de 15 pantallas digitales. Estas se encuentran distribuidas en cuatro puntos estratégicos entre Callao y Plaza de España, sumando más de 460 m² de superficie expositiva y alcanzando un total de 17.640 emisiones durante una semana.

Los encantos de Albacete se proyectarán en lugares icónicos como el Teatro Lope de Vega, el Coliseum y el Rialto, garantizando una visibilidad privilegiada ante miles de madrileños y turistas que recorren a diario la Gran Vía.

Durante el acto, el alcalde destacó la riqueza cultural, musical y deportiva de la ciudad, así como su patrimonio histórico. Lugares como el Museo de la Cuchillería, el Teatro Circo y el centenario Pasaje de Lodares fueron mencionados como símbolos de identidad local. También se puso en valor la gastronomía, las tradiciones y el carácter hospitalario de los albaceteños, auténticos embajadores de su tierra.

Además, Serrano subrayó la excelente conectividad de Albacete, tanto por carretera como por ferrocarril, y su entorno natural, recientemente enriquecido con la incorporación del Camino Natural del Canal de María Cristina a la red de rutas de pasaportes de caminos naturales.

Un futuro turístico con ambición

“Lo tenemos todo para convertirnos en un gran destino turístico de interior. Solo nos falta creérnoslo y decírselo al mundo entero”, afirmó el alcalde, convencido del potencial de Albacete para reforzar sectores clave como el comercio y la hostelería.

La campaña en Madrid no es un hecho aislado. El Ayuntamiento ya ha firmado convenios de promoción con Murcia, Alicante y la propia capital, y se prevén nuevas acciones en otras ciudades españolas. Además, la Feria de Albacete, declarada de Interés Turístico Internacional, sigue siendo uno de los grandes estandartes de la ciudad, con presencia destacada en las oficinas de turismo de Madrid y Castilla-La Mancha.