La 'Abuela Pepa' cierra hasta que "la salud no corra peligro"

Adrían López Reyes es propietario y fundador de la 'Abuela Pepa', uno de los bares más conocidos en la ciudad y en todo el campus universitario ha tomado una determinante decisión respecto a su negocio.

Adrián en un comunicado asegura que "independientemente de que la hostelería fué el primer sector en cerrar y casi los últimos en abrir, nosotros únicamente abrimos el pasado lunes con ánimo de generar alegría e ir volviendo lentamente a la normalidad". Por ello el lunes 18 decidieron abrir su terraza y comenar de nuevo pero viendo que "después de dos días abiertos y de tener el lunes día 18 más de 500 personas que no podíamos atender, después de dos meses encerrados para salir a tomar algo, y esperando a que se levantaran de 9 mesas que teníamos, nos vemos obligados a cerrar otra vez las puertas temporalmente hasta que nuestra salud no corra peligro, que es lo PRINCIPAL.



La Abuela Pepa agradece a la ciudad de Albacete y a los ciudadanos su ayuda y confianza depositada pero es complicado para ellos no tener las suficientes mesas y no poder atender a cientos de personas y decirles que se marchen. Adrían añadía que "no vamos a ser nosotros los que rompamos el trabajo de profesionales de la sanidad, seguridad o distribución que han trabajando durante dos meses".



Añadía en el comunicado que "el lunes vino 5 veces la policía local y nacional, haciendo su trabajo muy correctamente y, velando por nuestra seguridad, nos informaron de ello, utilizando los mejores modales que he visto desde hace años. Fué muy costoso, hasta incluso para ellos, poder evacuar a tanta gente, y con mucha educación, lo consiguieron hacer, un diez para todos ellos". Termina mandando mucho ánimo a todos y agradeciendo al Ayuntamiento de Albacete, a la Asociación de Hostelería y sobre todo, a los clientes que son quienes ayudan a continuar con este sector que ahora mismo estamos de capa caída.