“Al abrir la ventana se quedó blanca”: El albaceteño que se hizo viral al descubrir que su habitación daba al cementerio

Lo que debía ser un retiro romántico en la mágica Ribeira Sacra (Ourense) acabó siendo todo un fenómeno en redes. Pascual, albaceteño de pura cepa y tiktoker ocasional bajo el nombre de @pascualelsuper, compartió su reacción al abrir la ventana de su alojamiento rural y encontrarse con un vecino muy silencioso: el cementerio del pueblo.

“Paz absoluta. No se escucha ni un alma… literal”, narraba Pascual entre risas en el vídeo que ya supera 13 millones de visualizaciones. Su humor espontáneo, junto con la cara de susto de su mujer al descubrir el paisaje, han convertido la escena en uno de los momentos virales del verano. De la sorpresa al éxito viral

“Fue todo muy natural. Mi mujer quiso reservar el sitio esta vez, y al abrir la ventana se quedó blanca” Pascual

“Cuando me asomo y veo las tumbas ahí pegadas, empiezo a grabar porque no podía parar de reírme”, explica Pascual.

Pero lo que en otro sitio habría sido motivo de queja, en Galicia se tomó con naturalidad y hasta con orgullo. Un vecino del pueblo intervino en el vídeo explicando que la casa estaba bendecida y que allí “los difuntos cuidan de los vivos”.

Turismo rural con alma... literal

La Ribeira Sacra es uno de los lugares más mágicos de Galicia, y este viral ha puesto en el mapa una nueva modalidad de alojamiento: el retiro espiritual (con cementerio incluido). Lejos de espantar a los viajeros, el vídeo ha generado tanta curiosidad que el alojamiento se encuentra completamente reservado desde que se publicó.

“Al principio no quise etiquetar el hotel por si les fastidiaba el negocio, pero luego me llamaron y me dijeron: ¡por favor, etiquétanos!”, cuenta Pascual. ¿El resultado? Invitación gratuita para volver cuando acabe el verano. “¡Hemos salido ganando!”, reconoce.

Y no solo en visitas: Pascual ya es una microcelebridad:

Me paran por la calle, me piden fotos. Todo por una tontería que grabé porque me hizo gracia.” Pascual

Ave María y a dormir como lirones

¿Y el descanso? Inmejorable. “Antes de dormir, un amigo abogado me dijo: ‘Reza una Ave María y verás cómo descansas’. Y fue mano de santo. La primera noche dormí como un lirón. La segunda noche, mi mujer también la rezó. Resultado: los dos roncando a dúo”, cuenta entre carcajadas.

La pareja no solo ha disfrutado de su inesperado retiro espiritual, sino que además ha contribuido, sin querer, a promocionar el turismo rural gallego con humor, espontaneidad y ese toque surrealista tan nuestro, tan manchego.

"¿Cómo somos los de Albacete? Los de Albacete somos de la filosofía de Amanece, que no es poco. Si estás un viernes por la tarde en un sitio, no hay más habitaciones, pues aquí hay que quedarse." Pascual

El vídeo ha desatado la creatividad en redes:

“No es una habitación VIP, es RIP.”

“¿Tenéis Wi-fi? No, tenemos Wi-ja.”

“Las hamacas tienen flores, pero son muy duras.”

Más allá de las risas, Pascual se lo toma con filosofía: “Los de Albacete somos de reírnos de las cosas. Y si no hay otra habitación, pues a dormir con los vecinos eternos.”