Diego Carretero obtiene un trofeo en la primera de la Feria de Albacete

Apenas tienen oportunidades, y para una que les dan en Albacete, sale rana.

El primer festejo de la Feria se vio truncado por un encierro que no estuvo a la altura. Los diestros manchegos lo intentaron de todas formas, pero la montaña era demasiado empinada. Únicamente Carretero pudo cortar un trofeo en el tercero de la tarde. Tampoco fue un gran toro, es cierto, aunque dio más opciones. Y el de Hellín las aprovechó y se llevó un premio, aunque menor botín del que buscaba. Con los defectos tópicos del que torea poco, lógicos por otra parte. Y también con varias virtudes, como algunos pases ligados y llevándolo largo. Lástima que en su otro toro -que fue imposible- nada pudo hacer y el sueño de la puerta grande se esfumó.

Como se esfumaron también las ilusiones de Palacios y Tendero. Porque si no hay casta y bravura, la cosa se complica. Y la labor se torna imposible si los toros no ponen de su parte.

Andrés únicamente pudo dejar detalles y destellos de su toreo vertical y elegante. Propuso y dispuso, pero su lote descompuso todo. Toros a contraestilo, que se dice en la jerga. Por su parte, Miguel Tendero poco pudo hacer en sus dos astados. Quizás faltó más acople y asentarse en algunos momentos, pero el material no invitaba a ello. La ausencia de acometividad echó por tierra hilvanar algo. Ojalá tenga más suerte en su compromiso del próximo 18 de septiembre en Las Ventas. El público, en este Día de la Patrona, hizo que se lograse menos de media entrada. Sólo queda desear que, como las buenas faenas, la cosa vaya de menos a más.