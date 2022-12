Una retirada a tiempo es una victoria

Dentro de la docencia programada en la Escuela taurina de Albacete, se engloba como valor general el difundir los valores de la Fiesta. De esta forma, aparte de los contenidos impartidos por Sergio Martínez, director, y Gonzalo González, como profesor, también hallamos la participación de Víctor Zafrilla. Este último, aparte de la preparación física, fomenta además diversas colaboraciones acerca de materias relacionadas con el entrenamiento y desarrollo de la profesión. Por eso, dentro de una amplia visión multidisciplinar, hace apenas unos días, se citó a cuatro toreros que fueron alumnos de la Escuela en diversas épocas para que disertasen acerca de su experiencia vital en los ruedos.

De esta forma, Jesús Picazo, José María García, Juan Luis Rodríguez y Abraham Barragán explicaron a los alumnos presentes cómo había sido su desarrollo profesional. En un interesante coloquio, dentro de una mayor o menor fortuna en la obtención de metas, todos coincidieron en ese momento de la retirada. Que nunca fue un punto final si no el cierre de un capítulo para seguir escribiendo otro más en el libro de la vida. Porque no tiene sentido alargar una carrera que ya pasó sus mejores momentos y seguir manteniéndola sin vislumbrar un horizonte que traiga mejoría. Retirarse nunca es un fracaso porque hay una gran torería en buscar la felicidad en otros lugares. Puede que no ganasen en los ruedos lo que deseaban, pero eso no es una derrota.

Porque todo ese compendio de entrenamiento, trabajo y dedicación durante sus años en activo, es la base que les sirvió a Abraham, Jesús, José María y Juan Luis para reconducir sus vidas y ser quienes son hoy día. Porque frente a un mundo en el que predomina el conformismo y la ley del mínimo esfuerzo, donde el sacrificio es algo secundario, la Fiesta es una escuela de valores más necesaria que nunca hoy día. Valor y al toro.