Oreja de Fonseca con épica de Palacios y Galván en suspenso ganadero de Samuel Flores

Lorenzo del Rey

Siempre se ha dicho que la profesión taurina es de las más duras que existen. Y es la cruda verdad. Y si no se lo creen, pregunten a la terna en el día de hoy. La corrida de Samuel Flores estuvo muy lejos de sus tiempos de grandeza, tanto de presencia como en lo referido al juego, salvo algún recuerdo aislado de una divisa que tiene un pasado legendario y un presente muy gris.

Toca esperar mejores tiempos. Palacios y Galván, que resultaron heridos en sus primeros, salieron tras ser atendidos en la enfermería, lo que vino a confirmar que el torero es de una pasta muy especial. El infortunio, y la falta de casta, terminó con las esperanzas de ambos. Únicamente dio opciones reales el tercero de la tarde al que Fonseca le cortó una oreja que debió ser mucho más rotunda.

Porque el encierro de Samuel Flores estuvo muy lejos de aprobar porque ni la presentación -una escalera- ni el juego -descaste y mansedumbre- estuvieron a la altura de lo esperado. Sólo ese buen tercero se salvó de la quema.

Andrés Palacios no pudo tener más mala suerte. Tiró de arrojo y sacó lo poco que tenía el primero, resultando herido, además, y se dio de bruces contra un cuarto bis (encima salió el sobrero) que no tenía ni uno pese a tirar de épica y salir a lidiarlo con una cornada interna.

Galván corrió la misma mala suerte que Andrés, herido en su primero, saliendo en el quinto y sin poder hacer nada frente a otro muro infranqueable.

Y aunque Fonseca cortó una oreja al buen tercero en la muleta, no terminó de exprimir las acometidas del de Flores. No hubo comunión entre ambos y logró un trofeo, sí, pero no de oro.