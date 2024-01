Nunca fue tan fácil (y barato) aprender a jugar al golf en Castilla-La Mancha

¿Te gusta el golf pero crees que es un deporte para otros? Incluso un deporte de élite? Puede que no estés en lo cierto si son tus creencias...

La Federación de Golf de CLM ha lanzado IniciaGolf, una propuesta que busca nuevos jugadores. Da igual la edad porque al golf se puede jugar con 5 y con 95 años. La única condición es que nunca hayan tenido licencia federativa.

IniciaGolf tiene un sencillo funcionamiento. Consiste en contratar un pack de ocho clases por 80 euros, clases que recibirás en marzo y abril en cualquiera de los doce campos de golf que tiene la región.

Si quieres saber más de esta iniciativa, es tan fácil como entrar en la web iniciagolf.es y ahí encontrarás toda la información y hasta la hoja de inscripción y ¡ten cuidado! porque si lo pruebas te enganchas. No lo digo solo yo o el eslogan de esta iniciativa. También nos lo confirma Carlos Gutiérrez, presidente de la Federación de Golf de CLM: "Cuando empiezas a jugar y vas a la cancha y empiezas a mejorar tu swing, a hacerlo de forma natural y la bola vuela, la verdad es que esa sensación es indescriptible. Una vez que haces eso, te enganchas y se te mete el gusanillo del golf".

Gutiérrez confía en este proyecto lanzado por una Federación que tiene unas 5.500 licencias federativas en la región, pero que debe aspirar a mucho más porque el golf es un deporte al aire libre, sano y sobre todo, para todas las edades "en el que tú eres tu principal oponente cada día, aunque tengas piques con tus compañeros de juego".

Por su parte, Pascual Martínez, vicepresidente de la Federación de Golf regional, nos confesaba en COPE cómo acabó cambiando la raqueta de tenis por los palos de golf: "me convenció un amigo de mi misma profesión que me insistía una y otra vez. Lo probé y me di cuenta rápidamente que "en el momento en el que consigues que una pelota vuele desaparece el resto del mundo; es que solamente la ves en el cielo y ya no sabes lo que hay alrededor".





Volviendo a este IniciaGolf, debes saber que si te interesa y te inscribes, la Federación se pondrá en contacto contigo y con todos los nuevos jugadores adheridos a esta oferta para asignar Club y grupos de clases.