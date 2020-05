Marcos Cerdán: "Me planteé vivir el fútbol desde el plano de impartir justicia"

El albaceteño, árbitro asistente de fútbol de Primera División, Marcos Cerdán atiende a Deportes Cope Albacete para hablarnos de cómo se ejercita en esta época de confinamiento a causa del coronavirus, “el estado de alarma me pilló fuera de juego porque no tenía demasiado material en casa, pero por suerte desde el área física del Comité nos mandan programas todas las semanas para preparación física adaptado para poder trabajar en casa. Nuestros datos de frecuencia cardíaca, peso diario, horas de sueño, lo subimos a una plataforma desde la que el Comité de árbitros puede ver la evolución de nuestro estado durante toda la temporada, no solo con el confinamiento”.

El permiso del Gobierno para ejercicio en la vía pública les beneficia,Cerdán nos cuenta que, “terminaremos de recuperar la condición física que teníamos antes de empezar el confinamiento. Tema muy importante es la utilización de las botas con tacos ya que, la superficie de juego en la que trabajamos es el césped y hace falta generar adaptaciones para evitar todo tipo de lesiones”.

Los árbitros asistentes corren en medio campo y suelen recorrer 5 y 6 kilómetros y los árbitros principales doblan esa cifra.

Los árbitros no solo se preparan físicamente, deben de analizar un cierto número de imágenes de jugadas en un tiempo limitado, “utilizamos varias herramientas, hacemos un autoanálisis de nuestro partido después de arbitraje y ahí vemos los fallos y los aciertos. En el caso, sobre todo de fuera de juego, también tenemos una plataforma de scouting en la que podemos tener acceso a una biblioteca de todos los partidos de todos los equipo y con eso, vamos viendo estadísticas y preparamos el siguiente partido. Trabajamos con un programa muy potente de 'perfección para la perfección' una herramienta potentísima”, nos explica el árbitro albaceteño.

En cuento a cómo gestionan los árbitros la presión en los partidos, Cerdán comenta “nosotros lo que trabajamos es la visualización, imaginar situaciones que se pueden dar en el terreno de juego, imaginar que acertamos para cuando se den esas situaciones estemos más preparados y el tema el público, analizamos los estadios, vemos cuando público suele asistir y si aprietan más o menos”.

Sobre la vuelta a la competición prevista para inicio o mediados de junio, si la pandemia está controlada, Marcos Cerdán opina que “el Ministerio de Sanidad es el que mejor sabe cómo evitar la propagación de este virus. Deberán ser ellos los que den el visto bueno para el inicio de la competición. Las personas que vivimos del fútbol, futbolistas, árbitros, empleados de clubes, periodistas, estamos deseando volver pero lo más importante es la seguridad y es en lo que nos tenemos que centrados ahora mismo”.

El albaceteño Marcos Cerdán comenzó en el mundo de arbitraje, “a través de un compañero de clase que me comentó la posibilidad de hacer un curso de árbitros y me planteé la posibilidad de vivir el fútbol desde otro plano totalmente distinto, desde el plano de impartir justicia y la verdad, que me enganchó muchísimo desde el primer momento y poco a poco vas ascendiendo categorías hasta que un día pasa a ser tu trabajo y encantado de ello”.

Cerdán está en constante contacto con sus compañeros “hablo con ellos todos los días, tanto con Javier Alberola que es el árbitro, como Iván Hernández que es el otro asistente del equipo. Llevamos tres temporadas en Primera División y nos lo pasamos muy bien en los viajes y puedo decir que más que compañeros, también son amigos”.

Marcos Cerdán recuerda con especial cariño su debut como árbitro, “ese día venía un compañero de 2B que también es albaceteño, Luis collado, que tengo un aprecio enorme y al final del partido en la cena, Luis nos sacó a cada uno, un regalo eran unas estatuas tanto de árbitros como de asistentes y mi figurita la tengo en el salón y es un gran recuerdo que tengo”.

Desde el Comité Técnico de Árbitros han llevado a cabo una campaña de donación a través de la Federación Española de Banco de alimentos (FESBAL) para paliar las consecuencias del COVID-19.

Por último, Marcos Cerdán deja un mensaje positivo “igual que hemos salido de otras crisis, saldremos de ésta, saldremos mucho más reforzados pero tenemos que lucharlo todos juntos como sociedad y estoy seguro que terminaremos venciendo a este virus”.