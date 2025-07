Javier Villar: "Tenemos que ser fuertes en todos los partidos, trabajarlos como si fuera el último de nuestra vida"

Pedro Luján - Redacción COPE Albacete

El jugador del Albacete Balompié, Javier Villar, ha hablado en exclusiva para COPE Albacete en plena pretemporada. En su segunda campaña en el club, el joven murciano asegura estar preparado para consolidarse en el equipo tras un primer año marcado por las lesiones. Villar destaca el buen ambiente en el vestuario, la rápida adaptación de los nuevos fichajes y la importancia de la afición en el día a día del conjunto manchego

¿Qué tal estás y cómo estás viviendo este inicio de pretemporada?

"Pues la verdad que tengo muchas ganas de volver. Bueno, ya llevamos tres semanas. Y nada, muy contento por la vuelta, porque también hemos tenido mucho tiempo para desconectar y disfrutar de las vacaciones, que siempre es muy importante. Y lo que te digo, con muchas ganas de volver, de empezar la Liga y de prepararnos con estos partidos y entrenamientos para lo que viene que luego la temporada es muy dura".

Ahora estáis en San Pedro del Pinatar, en Murcia. ¿Cómo están siendo estos días de stage con el equipo?

"Exactamente, ya tuvimos el otro día la primera prueba contra un equipo que nos puso las cosas difíciles. Y nada, creo que este partido ya se asemeja un poco más a lo que nos vamos a enfrentar en temporada, luego en la liga. El Andorra es un equipo que viene haciendo las cosas muy bien, de Primera RFEF. Y nada, pues otro partido más a seguir cogiendo ritmo y a seguir cogiendo buenas sensaciones".

Estás cerca de casa estos días. ¿Vas a poder aprovechar para ver a familia o amigos?

"Sí, sí, después de este stage de tres, cuatro días, nos dan domingo libre y lunes, así que sí, sí, el sábado ya exactamente aprovecharé para estar unos días ahí con mis amigos".

El año pasado te costó un poco arrancar por las lesiones, pero acabaste muy bien. ¿Cómo te enfrentas a este nuevo inicio?

"Totalmente, creo que lo has explicado muy bien. El año pasado era mi primer año en Segunda División, también aprendí mucho. Fue un año duro, como dices tú al principio, para acostumbrarme a la categoría, con el tema de lesiones y eso. Pero bueno, creo que me hizo más fuerte mentalmente. Y esta temporada, como bien dices, vengo con muchas más ganas y con ganas de demostrar también".

Ya han llegado varios fichajes. ¿Qué tal ha sido el primer contacto con ellos? ¿Cómo se están integrando en el grupo?

"Pues muy bien, la verdad que todos han empezado con muy buen pie. Con muchas ganas de trabajar y de aprender muchas cosas del entrenador. Y este míster que desde el primer día te enseña lo que quiere y lo que quiere ver reflejado en el campo por nuestra parte. Y nada, creo que son chicos con experiencia y también jóvenes que nos van a ayudar mucho y nada, son bienvenidos aquí, estamos muy a gusto con ellos".

¿Crees que este año será más fácil formar un buen bloque desde el principio con menos cambios en la plantilla?

"Pues sí, yo creo que sí, porque el año pasado es verdad que tuvimos bastante más fichajes y al final, quieras que no, si no mantienes un bloque tan grande de la temporada anterior, pues luego hay que unir esos automatismos, las maneras distintas de jugar de cada jugador y pues se tarda al final un poco más, pero creo que al final, el año pasado hicimos un muy buen año para toda la gente que veníamos nueva. Y nada, este año, pues es verdad que hemos mantenido un poco más el bloque. Los jugadores nuevos creo que están entendiendo rápido lo que quiere el entrenador y creo que eso se va a reflejar también en el campo. Y vamos a coger una manera de jugar como más fácil que el año pasado, ¿sabes? Y creo que en eso estamos".

¿Cómo es tu relación con el míster? ¿Te está ayudando a crecer como jugador?

"Pues sí, la verdad que muy bien con él, porque es un entrenador que te dice las cosas a la cara. Y creo que no te miente, si te tiene que poner, te va a dar minutos y si no te lo va a decir, ¿sabes? Y nada, como te digo, aprendiendo muchas cosas de él. Es verdad que lo conozco ya del año pasado y más o menos sé lo que me pide y lo que no me pide. Y nada, con muchas ganas de seguir aprendiendo de él y de hacer buen año, todos juntos".

¿Cuál es el objetivo que os habéis marcado esta temporada dentro del vestuario?

"Nosotros, lo que pensamos, más que en un objetivo a largo plazo, pensamos en corto plazo, en hacer una buena pretemporada primero, en hacer buenos partidos ahora y luego cuando empiece la Liga, sabemos que es larguísimo. Solemos dividirla por fases, como bien dijo el míster el año pasado. Pero este año creo que vamos a ir más partido a partido, intentar ganar todos los partidos posibles, porque ya el año pasado demostramos que a cualquier equipo le podemos hacer daño y ganar, tanto dentro como fuera de casa. Y lo que te digo, ser fuertes todos los partidos, trabajarlo como si fuera el último de nuestra vida".

Tienes 22 años y ya llevas un año en Segunda. ¿Sientes que este puede ser tu año de consolidación?

"Sí, la verdad que tengo muchas ganas de dar un paso adelante, siempre con tranquilidad y disfrutando del día a día, como estoy haciendo, que creo que así es como llegan las buenas cosas. Y, como te digo, muchas ganas de este año, que va a ser muy bonito y muy largo también. La verdad que estoy disfrutando mucho en esta ciudad, en este equipo, con estos compañeros. El día a día se me hace súper ameno, me lo estoy pasando genial y creo que eso luego se va a reflejar en el campo".

Después de un año en Albacete, ¿cómo te has adaptado a la ciudad y al día a día fuera del campo?

"Pues me parece una ciudad súper acogedora, la verdad. Desde el primer día que vine, el año pasado, me encantó porque yo soy de Murcia, de aquí cerca, y la verdad que es muy parecida. Como te digo, es muy cómoda, está todo muy cerca, la gente es súper amable en la calle. Y luego, aparte, si te tocan los compañeros como los que tenemos este año y como los que teníamos el año pasado, pues se hace todo mucho más ameno, porque al final tú vienes aquí a jugar al fútbol. Y si no disfrutas del día a día, pues estás un poco fastidiado porque te cuesta más todo, pero aquí, con el buen ambiente que ha habido este año y el que tiene pinta de que va a haber este año, pues se hace todo mucho más divertido. Y, como te digo, luego las cosas salen mejor en el campo y tanto dentro como fuera. Y luego de la ciudad, pues disfrutando cada día más, aprendiendo más cosas y muy contento".

El año pasado pudiste ir a la Feria. ¿Este año esperas tener también algún momento para disfrutarla?

"Sí, sí, la verdad que el año pasado tuvimos un día libre que pudimos salir así parte del equipo. Y, a ver si este año, pues a ver si nos coinciden las fechas porque la verdad que está muy bien".

¿Qué te ha parecido la afición del Albacete? ¿Cómo has sentido su apoyo durante este tiempo?

"A mí la verdad que me dan muchísimo cariño. Y eso, como dices tú, siempre viene un montón de gente tanto dentro como fuera de casa y nos está animando todo el partido. Así que nada, a ver si podemos devolverles el cariño que nos dan con resultados en el campo y seguir disfrutando de esta tremenda afición que tenemos".