Se estudia público en los estadios en Fase 3

Fernando Simón no descarta la posibilidad de público en los estadios esta temporada, aunque eso sí cuando toda España esté en Fase 3 de desescalada, uno de los aspectos clave cuando hablamos con deportistas de muy alto nivel, es la presencia de público o no en las gradas. No se ha dado ninguna respuesta cerrada porque no se puede ahora mismo, pero sí que es cierto, que el Ministerio se ha comprometido a que hagamos una valoración de los riesgos y en caso de que en Fase 3, según la situación epidemiológica, se pueda hacer se hará. Lo que no sería justo es que hasta que no se pueda tener público en todos los campos, no se debería de aplicar esa norma ha afirmado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

Por tanto, lo seguro es que no habrá público en las dos primeras jornadas de regreso del fútbol en Primera y Segunda División esta temporada.

Mientras, la presidenta del CSD, Irene Lozano ha ido cambiando de opinión según han pasado las semanas. En un principio, mantuvo que el fútbol sería a puerta cerrada hasta que no existiera una vacuna contra el COVID-19 prevista para 2021, pero hace unos días dijo que “no descartamos empezar a trabajar sobre la posibilidad de recuperar cierto aforo para la próxima temporada”. A raíz de ahí, LaLiga quiere comenzar el 12 de septiembre la temporada 20/21 con un plan de desescalada en los estadios.

Plan de LaLiga para la desescalada en los estadios

Fase 1, septiembre permitido un 30% del aforo

Fase 2, noviembre permitido 50% del aforo

Fase 3 enero de 2021, normalidad en los estadios con el 100% del aforo

El Carlos Belmonte tiene capacidad para 18.000 espectadores, el 30% significaría 5.400 aficionados y la mitad del estadio 9.000 aficionados.

El debate está abierto, ya que el presidente de la UD Las Palmas propuso esta semana a LaLiga jugar con público porque estarán en Fase 3, algo que contaba con el visto bueno del gobierno canario, pero el CSD ha frenado la propuesta.

El guardameta del Albacete, Tomeu Nadal opinanos tenemos que adaptar a la nueva situación que afecta a todo el mundo, si las autoridades sanitarias han decidido que no haya público es por el bien de todos, los jugadores queremos jugar con público, esperemos que lo antes posible tengamos gente en el campo, que es lo que da vida al fútbol. Será un poco extraño que no haya público, por eso la concentración tiene que ser mayor.