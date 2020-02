Erice: "Un partido de fútbol tiene que ser todo lo contrario a estos temas"

El Albacete Balompié prepara la visita del Rayo Vallecano, este sábado 29 de febrero a las 20:30 horas. En la sesión del miércoles, no se ejercitaron con el grupo Fran García, David Querol, Tomeu Nadal por una indisposición, ni Gorosito. Pese a ser un encuentro declarado de alto riesgo, el equipo manchego está tranquilo. El mediocentro Jon Erice ha comparecido en rueda de prensa y comenta, “sinceramente, creo que no va a pasar absolutamente nada. Especialmente en Albacete, yo no he visto ningún problema desde que vine la primera vez, espero y deseo y además, confío en que no va a pasar nada. Un partido de fútbol tiene que ser todo lo contrario a estos temas. La gente quiere ir a disfrutar a un campo de fútbol, liberarse de la semana, desconectar de sus trabajos, estar con sus familias, todo lo demás a mí en el fútbol me sobra. Roman Zozulia es un tío excepcional, no sé si errores de fotografías o redes sociales, hablo de la persona, de lo que tenemos todos los días en un vestuario desde hace tres años, de lo que se le quieren en el vestuario, lo demás al Albacete Balompié y a la ciudad de Albacete le sobra”.

El Albacete quiere encadenar dos victorias y Erice tiene bien analizado al rival, “me parece dificilísimo ganar dos partidos seguidos en casa cuando te vienen consecutivos, pero el Rayo creo que es un equipo hecho para estar en ascenso directo, han tenido sus dificultades durante la temporada, lesiones de larga duración, ha cambiado jugadores, pero creo que ahora está en una dinámica positiva que les hace ser todavía más peligroso. Un equipo hecho para atacar, presionar arriba, para ir a por el partido desde el principio. Debe ser el equipo con más posesión de LaLiga, seguramente. Paco Jémez es un entrenador que desde que empezó en el fútbol profesional ya con el Córdoba, tiene un estilo muy definido, su carácter todos lo conocemos e intenta imprimir ese carácter al equipo”.

Con la llegada de Lucas Alcaraz al banquillo, el equipo ha cambiado su juego. “Evidentemente, algo que nos marcó desde el primer día Lucas, es que teníamos que ir de lo sencillo a lo complicado. Es un entrenador que está acostumbrado a trabajar en situaciones así y es cierto que hemos simplificado especialmente la salida de balón, el inicio del juego se hace en largo y esto no es ningún secreto. Desde su punto de vista, imagino que cree que el riesgo hay que asumirlo en las zonas de finalización y que hay que evitar esas pequeñas cosas que te van mermando. Si vamos limitando esos errores en nuestro campo, vamos a ir creciendo desde ahí y esa es la idea que Lucas ha ido plasmando en estos partidos”, comenta el futbolista navarro.

Hemos visto a Jon Erice muy protector con sus compañeros durante las ruedas de prensa y dar muchas indicaciones en los partidos, le hemos preguntado si se ve como entrenador de fútbol y dice que, “protector es que soy así, quizás es porque tengo tres hijos y veo a chicos que están pasando por cosas por las que uno ya ha pasado durante su carrera. Me gusta estar encima del compañero y ayudar en lo que pueda. Si que es cierto, que lo del tema de entrenador es algo que tengo en mente para el futuro, pero a día de hoy no me lo planteo porque viéndome físicamente y competir creo que en ningún momento estoy cercano a dejar esto. Me encuentro bien físicamente, he jugado varios partidos y no estoy teniendo problemas más allá de los normales. Me encuentro fuerte y con capacidad de ayudar al equipo”.

Noticias relacionadas en Cope Albacete :

- Albacete - Rayo Vallecano de alto riesgo

https://www.cope.es/emisoras/castilla-la-mancha/albacete-provincia/albacete/deportes-cope-albacete/noticias/albacete-rayo-vallecano-declarado-alto-riesgo-20200225_630264

- Erice: "Nos falta un poco de instinto de supervivencia"

https://www.cope.es/emisoras/castilla-la-mancha/albacete-provincia/albacete/deportes-cope-albacete/noticias/erice-20200122_600083

- El Albacete convoca a su jugador '12' ante el Rayo

https://www.cope.es/emisoras/castilla-la-mancha/albacete-provincia/albacete/deportes-cope-albacete/noticias/albacete-convoca-jugador-ante-rayo-20200226_630975