Erice: "Nos falta un poco de instinto de supervivencia"

Este martes, tuvo lugar la rueda de prensa de Jon Erice tras su regreso al Albacete. Se ha alargado su vuelta, aunque les hubiese gustado hacerlo antes, pero primaba el respeto por el anterior club del jugador. La familia de Erice quería volver a España y él barajaba dos opciones o volverse con ellos o permanecer en Vancouver y escogió la primera opción.

Jon vuelve a las órdenes de Ramis, en una situación muy diferente a la que se fue . Le hemos preguntado por lo que cree que le falta a este Albacete para volver a ganar partidos y Erice habla de instinto, "Llevo poco tiempo aquí, pero creo que nos falta un poco de instinto, instinto de supervivencia , un poco instinto asesino, entenderme las palabra, en el fútbol, en el deporte nos falta que en determinados momentos de los partidos necesitamos poner mucho más de otras cosas, que no son tan vistosas para competir en esta categoría. Lo ha hecho el equipo durante la primera parte de la temporada, ha sacado resultados muy positivos, todo el mundo hablaba de la falta de gol pero los resultados estaban ahí, es decir el equipo defensivamente era muy fuerte, no recibía goles y con pocos goles sacaba puntos, pero ahora con eso no vale, los equipos aprietan más, las segundas vueltas son muchísimo más difíciles que las primeras y ahí es donde entra el instinto del que estoy hablando".

Jon Erice tiene 33 años, reconoce que lleva meses sin jugar y que le costaría disputar los 90 minutos pero que juega con otras bazas, como la experiencia.

El mediocentro afirma que la mala dinámica hace mella en las mentalidades y por eso pide el apoyo de todos. Ha comentado, que ve a los jugadores dolidos por los resultados y pide confianza.

"El año pasado no es comparable al de éste en ninguno de los aspectos, totalmente diferente perfil de plantilla, muy buena para mí cuando se hizo la plantilla, realmente dije, 'el Albacete quiere apostar otra vez'. Es cierto que, hay mucha juventud que necesita un poco de apoyo, que necesita que entre todos, necesitamos ponerle un poco las condiciones para que ellos exploten, no es fácil estar en una situación así para ellos. Los que llevan más tiempo, tenemos que dar un paso al frente, poner la cara y hacer que esa gente joven se sienta protegida, se sienta respaldada y que saquen realmente el poderío que ellos tienen".

Erice no duda que Luis Miguel Ramis es el técnico idóneo para el Albacete.

"Para mí es cien por cien la confianza que tenemos en el cuerpo técnico y como sé que se habla durante estos periodos de malos resultados de los técnicos, sinceramente creo que, a día de hoy, Ramis es el entrenador más idóneo para este equipo"

Por último, Erice pide el apoyo de la afición ante el Deportivo en el Carlos Belmonte. "No soy de pedir, pero ojalá este domingo todos le demos la importancia al partido que tiene. Estamos en una situación, en la que no se pueden tirar balones fuera y absolutamente todo el que quiera estar con el Albacete lo necesitamos. Tiene que estar ahí con nosotros, nosotros tenemos que dar más, esto es la realidad y ellos estar con nosotros".

El conjunto de Ramis quiere brindar una victoria a la afición y por ese motivo cada abonado, podrá acceder a hasta a seis entradas al precio de 10 euros en cualquier zona del campo (a excepción de zona de afición visitante, grada de animación y palco de honor).

Todos los abonos servirán para participar en esta promoción, que se inició el martes 21 de enero y que finaliza, este viernes día 24 de enero a las 14:00 horas.

