Diego Caballo: "Hemos tenido poca suerte de cara a gol"

Este sábado 23 de mayo será el último día de entrenamientos en grupos de 10 jugadores en el Albacete Balompié, ya que el equipo descansará el domingo y LaLiga tiene previsto que la semana se pase a la siguiente fase del fútbol español, donde los clubes se ejercitarán en grupos más amplios de jugadores.

Entre algodones, el delantero David Querol, que llegó al club manchego este mercado invernal y continúa con su proceso de recuperación. Una vuelta progresiva, realizando carrera y ejercicios con balón junto al readaptador.

El lateral izquierdo, Diego Caballo comenta que esta semana la plantilla está más activa porque han podido tener contacto entre ellos y tocar más balón. Afirma que tiene muchas ganas de volver a competir “aunque va a ser raro porque no haya público” y destaca que todos los jugadores tendrán un papel importante en lo que queda de temporada.

"Va a ser raro que no haya público" comenta Caballo

Diego Caballo cree que dentro del vestuario no existe miedo al contagio del COVID-19 “creo que dentro del grupo no existe ningún tipo de miedo, nos damos cuenta de los datos que existen pero gracias a Dios esto está muy controlado dentro y miedo no hay”.

El lateral llegó al Albacete Balompié en el mercado invernal avalado por Ramis y explica que ahora con Alcaraz, las dinámicas de trabajo son diferentes "no me dio mucho tiempo a estar con Ramis, lo conozco desde hace mucho tiempo, sé como trabaja. No conocía a Lucas, son completamente diferentes, la forma de estilo de juego, lo que busca cada uno es diferente, hay que adaptarse e intentar dar lo máximo posible".

"Hemos tenido poca suerte de cara a gol" afirma Caballo

Caballo opina que en los partidos con Alcaraz al mando, el equipo estuvo bien aunque reconoce que la falta de gol es la asignatura pendiente del Albacete "en las cinco últimas jornadas creo que la plantilla ha estado bastante bien, que ha competido muy bien. Hemos tenido poca suerte de cara a gol, intentar tener esa pizca de suerte que no hemos tenido y meter algún gol"

En lo personal, Diego Caballo está centrado en el presente y en ayudar lo máximo posible al equipo para conseguir la salvación. Los rivales directos son dos de sus ex equipos de esta temporada, Dépor y Extremadura pero prefiere que consiga la permanencia el Albacete.