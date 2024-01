El Circuito de Albacete ultima su reapertura en este 2024

Ayuntamiento de Albacete y Diputación provincial, después de numerosas reuniones desde las últimas elecciones municipales, parecen atisbar ya el final de un oscuro túnel para el Circuito de Albacete después de cuatro años cerrado y sin actividad.

El primer paso, el de las obras de seguridad de la pista, ya terminó hace unos meses. Las de sustitución de los neumáticos de las curvas están en licitación por unos 450.000 euros y completarían todo lo necesario para que sobre el asfalto tanto motos como coches volvieran a rodar.

Mientras esto pasa ya en este 2024, ante el cierre de la instalación desde 2019, la inquietud de los usuarios crece y hasta se ha iniciado una recogida de firmas a través de un conocido portal dedicado a ello para exigir la reapertura inmediata.





Así mismo, la Plataforma para el uso y disfrute del Circuito de Albacete, PUDCA, desde abril de 2021 que se constituyó, viene reclamando no solo esa reapertura. Sus representantes se ha entrevistado en alguna ocasión durante este tiempo con los políticos al cargo para explicarles cómo iban las obras o cuáles eran los planes de futuro.

Pedro Pablo Piqueras es piloto, campeón regional de clásicas en Superbike y forma parte de la plataforma de usuarios y, en declaraciones a COPE Albacete, ha indicado que "la dejadez ha sido máxima; aquí parece haber personas que no quieren trabajar por el Circuito y otras que querían y no les han dejado". Y añade que "El Circuito no es solo bueno para los deportistas o las empresas de todo el país que organizan carreras y rodadas. El Circuito es bueno para el sector de la hostelería, los hoteles, los comercios... Es rentable y su ocupación cuando fue cerrado se acercaba a los 200 días. Por eso -indica Pedro Pablo- no entendemos que no sepan ver que es algo bueno".

En estos últimos tres años, desde esta Plataforma, se han llegado a ver publicaciones en redes como ésta.





¿Qué dicen las instituciones?

Santiago Cabañero, presidente de la Diputación, ha explicado este martes a preguntas de COPE que en próximas fechas el alcalde y él mismo van a mostrar a usuarios (14 de febrero en principio) cómo ha quedado la instalación, informando así mismo de lo que falta para ser abierto de nuevo.

Cabañero ha delegado algunas de sus funciones en el concejal del Ayuntamiento de Albacete, Paco Navarro hace un par de semanas. El objetivo -ha dicho- es que se agilicen las decisiones sobre el Circuito mientras se corrige una 'anomalía', la de que la instalación sea de propiedad municipal pero sea la Diputación la que tenga que rendir cuentas de su uso: "mientras los Estatutos se modifican para que Manuel Serrano pase a ser el presidente del Consorcio, era necesaria esa delegación de funciones".

COPE Albacete también se ha puesto en contacto con Paco Navarro, designado como representante del Ayuntamiento en el Consorcio del Cirtuito de Velocidad, que nos ha confirmado dicha delegación de funciones y que nos ha situado la apertura del trazado para el segundo semestre de 2024, una vez se hayan sustituido los neumáticos. Mientras eso ocurre "hay otras decisiones que tomar porque esto es como poner en marcha de nuevo la instalación y hay que iniciar la formación de los comisarios de pista, revisar la maquinaria disponible y otros aspectos que se requieren para que podamos tener actividad".

La RFME y la FCMM esperan

Por último, también siguen atentos toda esta historia desde las federaciones, tanto la española como la castellano-manchega, sobre todo a la hora de programar o no carreras para este mismo año. Ángel Buitrago, vicepresidente de la Federación Castellano-Manchega y director deportivo de la Real Federación Motociclista Española, también en declaraciones a COPE ha dicho que "ahora mismo estamos planificando esta temporada y si nos dicen que el Circui9to estará en marcha en septiembre u octubre, nosotros ya podríamos programar entrenamientos y carreras". "Sólo queremos -ha añadido- que sea realidad y que se acabe este tiempo que se ha hecho demasiado largo para todos".