Campeonato Provincial de Ajedrez en las categorías individuales: absoluto, femenino y veteranos

El torneo comenzó el pasado día 11 de enero y se extenderá durante los sábados del presente mes y el primero del mes de febrero. Se desarrollará por rondas hasta completar un total de ocho (dos cada uno de los fines de semana que comprende). Cuenta con 56 participantes y con presencia de nueve de los once clubes de la provincia.



Todas y cada una de las ocho fases, incluida la final, se desarrollarán en el Centro Sociocultural de La Felipa bajo el sistema Suizo Swiss Manager y con un ritmo de juego de 90 minutos + 30 segundos por jugada.

Aunque se entregarán varios reconocimientos, la organización considerará ganadores absolutos a los primeros clasificados de cada una de las tres categorías en juego, siendo estos deportistas los representantes provinciales en el torneo regional que se celebrará el próximo verano.

Entre los premios del concurso destacan que el primer clasificado obtendrá 200 euros, el segundo 150€ y 100€ el tercero. Además todo ellos se llevarán a casa un trofeo acreditativo de su victoria en este torneo provincial; reconocimiento que también obtendrán los primeros clasificados en las categorías Veteranos y Femenina. Además los clasificados en categoría Sub 2000, Sub 1800 y Sub 1600 obtendrán un cheque por valor de 50€.



Fomento del deporte en el conjunto de la provincia

Durante la presentación el diputado provincial de Deportes, Daniel Sancha, ha subrayado el trabajo de la Casa Provincial por hacer llegar el deporte (en cualquiera de sus disciplinas) a todos y cada uno de los rincones de nuestra extensa provincia, valorando asimismo el apoyo de la institución a las iniciativas deportivas que se ponen en marcha por las diferentes federaciones, clubes, asociaciones o ayuntamientos.

Además, el responsable provincial también ha querido poner en valor el trabajo que la institución realiza con el fin de fomentar el deporte en todos los rangos de edad a través de una apuesta decidida por una vida activa desde la etapa escolar hasta la edad adulta.

Sancha ha valorado asimismo la promoción de un deporte que entrena nuestro cerebro ayudando a un funcionamiento óptimo del mismo y potenciando de este modo la memoria y el cociente intelectual y previniendo la aparición de enfermedades como el Alzheimer, características en las que también ha hecho hincapié la responsable de Deportes de Chinchilla, María Navarro.

Desde el Club de Ajedrez de La Felipa su presidente, Ángel Andrés Iniesta, ha detallado que la práctica del este deporte está cada día más consolidada y ha recordado los comienzos en la pedanía de una actividad que “se erige hoy como complemento a otras actividades que se realizan a lo largo del año”. Además, Iniesta ha puesto en valor la labor y la trayectoria del Club de Ajedrez de La Felipa haciendo posible que “cada año este deporte en nuestra tierra vaya a más”.

La rueda de prensa ha servido también para conocer que Albacete es la provincia con mayor número de tarjetas federativas a nivel regional pues cuenta con 300 de las 850 fichas dadas de alta a finales del pasado 2019. Así lo ha apuntado el presidente de la Federación castellanomanchega, Justino López, quien ha detallado que el 13% del total de las fichas corresponden a mujeres y se ha felicitado de que en Albacete la cifra sea superior a la nacional donde la tasa es del 8%.

“Pese a no ser la provincia con más población, en el mundo del ajedrez estamos a la cabeza con once de los 31 clubes regionales y 300 jugadores de los 850”, ha aseverado López.

Durante su intervención el responsable regional no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer a la Diputación provincial de Albacete “el apoyo que presta al mundo del ajedrez” y de destacar la importancia de que Federación y Casa Provincial trabajen de manera conjunta con el objetivo común de “extender el ajedrez más allá de las grandes ciudades”, permitiendo que los pequeños municipios se involucren en un deporte muy exigente y cada vez más protagonista en nuestro territorio.