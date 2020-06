Álvaro Jiménez: "Se nos han escapado muchos puntos en el pasado"

Cinco días para que el balón vuelva a rodar con el Rayo Vallecano - Albacete el miércoles 10 de junio a las 20:00 horas. 45 minutos por delante para los de Alcaraz con diez en el terreno de juego. "En el fútbol no importa el número, si estamos concentrados y hacemos lo que dice el míster vamos a estar bien, veo al equipo con ganas y fuerza de volver otra vez a la competición" afirma el centrocampista del Albacete, Álvaro Jiménez.

El fútbol sin público no es fútbol, afirma Jiménez

Una reanudación del fútbol en España de momento, sin público en los estadios, "el fútbol sin público no es fútbol, pero hay que adaptarse a la circunstancias, a lo que está pasando, es por salud de las personas que pueda venir, nosotros vamos a intentar hacerles disfrutar desde casa. En mi caso, me gustaría jugar con público pero no se puede, hay que adaptarse" opina Jiménez.

El Albacete Balompié ya ha realizado cuatro entrenamientos con la plantilla al completo, este jueves en el Carlos Belmonte. El viernes el equipo tiene jornada de descanso y el sábado volverán al trabajo en la ciudad deportiva. El jugador cordobés, Álvaro Jiménez comenta, "teníamos ganas de empezar otra vez todos juntos, estamos contentos de preparar los partidos y conseguir el objetivo".

En cuanto al estado físico de la plantilla, Jiménez explica que no han parado de trabajar mediante videollamada durante el confinamiento, ve al equipo fuerte y cree que van a hacer un buen papel en esta recta final de temporada. El centrocampista del Albacete reconoce que han perdido demasiados puntos en el camino, se encuentran con 35 puntos al filo de la zona de descenso, eso sí con un partido menos. La zona de peligro la marca el Deportivo con los mismos puntos que el Albacete.

Al final LaLiga es un reflejo de lo que hemos estado haciendo durante todo el año,no hay que buscar excusas

"Está claro que se nos han escapado muchos puntos en el tramo pasado de liga porque en el fútbol puede pasar de todo y partidos que teníamos ganados hemos acabado empatando o perdiendo, al final LaLiga es un reflejo de lo que hemos estado haciendo durante todo el año, no hay que buscar excusas, centrarse en lo que queda y en salvarse que es lo más importante y cuando acabe y cumplamos el objetivo ya tendremos tiempo de hacer autocrítica"explica Jiménez.

Creo que se puede salvar cualquiera

Para Álvaro Jiménez el factor determinante va a ser la concentración en las 11 jornadas y media que les faltan por disputar "todos los partidos van a ser clave porque la Segunda es muy larga, muy competitiva y estamos todos bastante igualados. Creo que se puede salvar cualquiera y por eso hay que estar concentrado desde el primer hasta el último partido".

Encuentros cada 72 horas, pero el centrocampista del Albacete afirma que tienen que adaptarse y piensa en los aficionados que disfrutarán del fútbol"va a ser una recta de competición atípica pero hay que adaptarse, la situación es la que es y al final nosotros nos dedicamos a algo que nos gusta, yo creo que jugar cada tres días a la gente le va a gustar, tenemos una plantilla bastante amplia, así que no creo que haya problemas de lesiones y hay que hacerlo bien, preparar los partidos en el poco tiempo que tengamos y llevarnos los tres puntos".

Quiero redimirme, afirma Jiménez

En lo personal, Álvaro Jiménezdesea mostrar su valía en esta recta final de LaLiga "quiero redimirme, quiero aprovechar los minutos que tenga y quiero disfrutar al máximo de la etapa que me queda aquí y poder demostrar lo que soy".