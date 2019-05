El Albacete BP prepara la visita del Granada CF el próximo lunes 20 de mayo a las 21:00 horas

El conjunto de Ramis es tercero en la tabla con 68 puntos, a 3 del Granada y a 9 del Osasuna.

El Albacete Balompié sigue dependiendo de sí mismo y espera la visita del equipo nazarí el próximo lunes de 20 de mayo a las 21:00 horas.

Quedan 4 finales antes de la disputa del playoff y todos los equipos de la zona alta de la tabla tienen un calendario complicado, con cruces entre ellos. El Albacete tras disputarse la segunda plaza de ascenso directo, se medirá al Sporting de Gijón, con menos tiempo del habitual para preparar el encuentro, algo a Ramis no le preocupa. Después el Carlos Belmonte recibe al Málaga y por último, el conjunto de blanco se verá las caras ante Almería.

El míster del Albacete cuenta en sus filas con grandes individualidades y otros equipos de Primera División muestran interés en ellos. Luis Miguel Ramis opina que, lejos de distraer a los jugadores les afecta para bien: “Como sentimiento de ex futbolista que tengo es una pasada llegar a este tramo, saber que has hecho muchas cosas bien, que las has hecho individualmente y que las has puesto al servicio del equipo, que eso es lo más importante; y que tener en la puerta de tu casa varios equipos con varias posibilidades de superior categoría, de momento, de poder contar con tus servicios tiene que ser bueno. Hablamos con ellos habitualmente y están igual que siempre, super ilusionados con ganas de seguir haciendo las cosas bien, principalmente por ellos y por el Albacete y a partir de ahí sabiendo que, cuando uno hace las cosas bien normalmente tiene premio. Ojalá que sea así a final de temporada, pero también son conscientes que el terminar en una situación buena les beneficia, todavía más si cabe, con lo cual creo que lo van a perseguir”.