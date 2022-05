El Alba no aprovecha y el Belmonte se expresa con claridad (0-1)

Estadio Carlos Belmonte: 6.763 espectadores.

ALBACETE BALOMPIÉ – NÁSTIC DE TARRAGONA (0-1)



ALBACETE.- Bernabé; Boyomo, Djetei, Javi Jiménez x 74’ Emmanuel, Julio Alonso; Riki Rodríguez, Fran Álvarez x 77’ Alberto Jiménez; Rubén Martínez x 77’ Jordi Sánchez, Manu Fuster x 77’ Alberto Jiménez, Emiliano Gómez x 46’ Dani González; y Kike Márquez x 74’ Sergi García.

Entrenador.- Rubén de la Barrera.

NÁSTIC.- Manu García, Pol Domínguez, Aythami, Marc Trilles A49’, Joan Oriol x 80’ Albarrán; Robert A24’ x 71’ Becerra, Ribelles, Del Campo, Nil Jiménez x 53’ Bonilla A83’, Dani Romera x 53’ Carbia y Pablo x 46’ Edgar.

Entrenador.- Raúl Aigné.

Goles.- 0-1 Del Campo 90’

Árbitro.- Juan Antonio Campos (Comité Murciano).

MVP.- Manu García

El Albacete Balompié agotó sus opciones de ascenso directo a dos jornadas para el final de la liga regular. Los de Rubén de la Barrera no pudieron aprovechar los empates de Andorra y Villarreal B en la tarde del sábado y se estrellaron contra el palo o contra el meta del Nástic, Manu García, en las escasas pero claras ocasiones de las que dispusieron.

En las postrimerías del choque, el conjunto catalán aprovechó el nerviosismo local para con un soberbio disparo de Del Campo tras un rebote hacer en el 90’ el único tanto del encuentro, un gol para que el Nastic siga soñando, aunque todavía haya dos puntos con el Atlético Baleares.

Con la victoria rojilla, la afición del Albacete estalló y silbó tanto a su equipo como al palco escuchándose gritos de “dimisión” y “fuera” a pesar de que muchos jugadores se fueron al centro del campo para aplaudir a su afición y pedir disculpas.

Primera parte

Tal y como comenzó el encuentro, muchos creíamos que el Albacete aún no había salido de Andorra. Las mismas ganas, la misma lentitud y, como resultado, la misma inoperancia ofensiva. El míster, igual que incomprensiblemente dejó fuera a Riki en los últimos partidos, ante el Nástic lo hizo con Alberto Jiménez, y decidió premiar -una vez más- a Emiliano Gómez con una titularidad que desaprovechó.





Tras diez minutos de agobio de los rojillos, el Alba comenzó a pensar, a tocar, pero en zonas frecuentemente poco peligrosas. Tan solo en un par de oportunidades en toda la primera parte, el balón se aceleró y llegaron un par de acercamientos.

Por el contrario, el conjunto de Raúl Aigné, conocedor de la receta para hacer algo ante los manchegos, tuvieron dos ocasiones muy claras. La primera fue de Pablo, que mandó fuera un remate de cabeza cuando estaba solo ante Bernabé. La segunda no fue más porque no quiso el árbitro murciano del choque, ya que no decretó penalti -y lo era- en una acción de Djetei sobre Romera.

Conclusión: que se escuchó música de viento del Belmonte por la actitud y el juego de su equipo, por echar el balón hacia atrás o por no meter una marcha más teniendo en cuenta lo que el equipo se jugaba.

Entrada de Dani González

Rubén de la Barrera lo debió ver igual que los más de 6.600 espectadores presentes en el Belmonte y con un solo cambio en el descanso le cambió las pilas a su equipo. Entro Dani González por el desacertado Emi Gómez y en los primeros diez minutos de la reanudación el Alba tuvo hasta tres oportunidades clarísimas, especialmente una del propio Dani que echó a las manos un uno contra uno ante el portero y Manu Fuster, en una situación parecida, estrelló el cuero en el palo.

Fueron tan claras las opciones de marcar que el Alba se vino un poco abajo y el Nástic aprovechó para recomponerse en defensa. Hasta la parte final del encuentro no volvieron a pasar cosas, aunque la única trascendente la consiguió el Nástic en un balón suelto en el área que Del Campo mandó a la portería de Bernabé tras tocar en un jugador del Alba, dejando a los aficionados locales con tal decepción que muchos de ellos silbaron o gritaron hacia entrenador, plantilla o palco.

Lo cierto es que el Albacete Balompié parece algo desinflado para afrontar una eliminatoria por el ascenso y que los dos partidos que restan ante equipos descendidos, Real Betis Deportivo y Costa Brava, no sabemos si serán preparación o continuidad de este Via Crucis que el propio equipo recorre.