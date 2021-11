El Alba vence al Rácing Ferrol en la prórroga y pasa de ronda en Copa

Un debutante, Dani González, se erigió en protagonista de la eliminatoria de Copa que este martes disputó el Albacete en el Belmonte ante el Rácing Club de Ferrol. Salió en la segunda parte de un partido espeso y marcó en el minuto 116 del partido para colocar al equipo manchego en la siguiente ronda, casi un hecho histórico después de las últimas participaciones.

Viendo la primera parte, en el tono de aburrimiento que ofrecía el partido, el Rácing de Ferrol fue capaz de proponer algo más de fútbol. Sus ‘suplentes’ al menos combinaban ‘de azul a azul’ -que así vestían- mientras los de Rubén de la Barrera parecían un grupo de futbolistas pero no un equipo.

Quizá este Albacete nos ha acostumbrado desde la primera jornada en casa a ser un equipo intenso, que se impone o al menos lucha por cada balón como si no hubiera un mañana; que presiona y ahoga la salida del rival. Como como eso no se vio en ningún momento, el equipo gallego acabó convirtiendo su dominio tímido en una presencia permanente cerca del área manchega y sin llegar a disfrutar de ocasiones claras, el gol se veía venir y llegó antes del descanso en un balón suelto dentro del área -y no era el primero- que Álex López acertó a meter en la portería de Rosic.





Tras el descanso, mejor los manchegos

Era fácil que el Alba mejorara en la segunda parte. Suponemos que tras una ‘charla’ de Rubén de la Barrera, el equipo incrementó esa intensidad que había sido nula en la primera, por lo que empezamos a reconocer a ese equipo que solo ha cedido un empate en casa en lo que va de liga.

En el minuto 59, un recorte habilidoso de Emiliano Gómez dentro del área hizo picar a Pumar, cometiendo el penalti que Montes Arce mandó con suavidad a las mallas para empatar.

?? | Albacete BP 1??-1?? Racing



G??????????????llllllll????????



Y @EricMontesArce se estrenó como goleador del Alba.



Cogió el balón desde los 11 metros y con absoluta frialdad engañó al meta rival.



¡Vamos!



? 60’ | #LaCopaMolahttps://t.co/q9Es5Ecm1I — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) November 30, 2021





Tras igualar el marcador, el Albacete no continuó con su empuje y no fue hasta las entradas de Fran Álvarez y Dani González en el 75 cuando volvimos a ver a un equipo que quería ganar y no llegar a la prórroga.

Un lanzamiento lejano de David del Pozo ya puso en apuros a Diego Rivas, pero fue Jordi Sánchez quien tuvo la más clara en un uno contra uno con el exportero del Alba, al que superó para después mandar el balón fuera del campo.

Prórroga

Teniendo en cuenta el 'espectáculo' que manchegos y gallegos ofrecían, parece que decidieron seguir un poco más, sin tener piedad de aquellas personas que salieron de su casa al fútbol sin cenar.

De nuevo el Rácing de Ferrol se adueñó del juego y del balón. A pesar de que De La Barrera daba entrada a los habituales Fran Álvarez, Sergi Maestre o Manu Fuster, tres llegadas claras pudieron desnivelar el marcador del lado gallego en el inicio de la prórroga, pero su desacierto dejó el partido abierto y encaminado a los penaltis.

Pero fue ahí -minuto 116 cuando surgió Diegui Johannesson por la banda derecha. El islandés levantó la cabeza y puso un centro al área para que Dani González enviara a la red (2-1) para clasificar al Albacete Balompié para la siguiente ronda

FICHA TÉCNICA

ALBACETE BALOMPIÉ.- Rosic; Arasa A4’ x 80’ Fran Álvarez, Gálvez, Boyomo, Julio Alonso A4’; Eric Montes x 103’ Sergi Maestre, Del Pozo; Nando García x 46’ Johannesson, Emi Gómez x 75’ Dani González, Sergi x 103’ Marc Llinares; Jordi Sánchez A4’ x 90+’ Manu Fuster.

Entrenador.- Rubén de la Barrera.

RC FERROL.- Diego Rivas; Taborda x 65’ Presa, Quintana x 79’ Jon García, David Castro, Fernando Pumar; Manzanara, Álex López x 65’ Loureiro A90’; Luis Chacón x 79’ Alayeto, Viacava x 94’ Dani Nieto, Héber; Nathan x 79’ David Rodríguez.

Entrenador.- Cristóbal Parralo.

Goles.-0-1 42’ Álex López. 1-1 61’ Montes Arce, de penalti. 2-1 116' Dani González

Árbitro.- Sergio Claudio Muresan (Comité Valenciano).

Incidencias: Segunda eliminatoria Copa del Rey. Estadio Carlos Belmonte 1.700 espectadores

El mejor del partido.- Sin adjudicar

Destacados en el Alba.- David del Pozo y Dani González