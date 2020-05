Acuña: "No tengo ningún miedo, pero sí respeto"

Continúa la puesta a punto para que el balón eche a rodar en los estadios, una vuelta prevista a partir del 12 de junio. El toro Acuña ha respondido a las preguntas de la prensa de forma telemática y ha afirmado que no tiene miedo al contagio del COVID-19, pero sí respeto, “no tengo ningún miedo, pero toda la gente le tenemos respeto porque es una cosa que ha hecho bastante daño mundialmente. Miedo no, sobre todo respeto, pero estoy seguro que si las cosas se hacen bien no va a haber ningún problema”.

Javier Acuña añade que no tiene dudas en cuanto al regreso de LaLiga y que el fútbol va a ser una manera para que la gente, trate de olvidarse de esta difícil situación, “duda ninguna, está bien volver porque dentro de lo malo la gente que esté en casa van a tener algo para olvidarse un rato del coronavirus, que está causando bastante daño”.

El delantero paraguayo afirma que “las sensaciones han sido buenas, después de dos meses sin tocar balón es una alegría enorme, estamos como unos niños pequeños y la verdad que lo disfrutamos”.

Tras los entrenamientos, los jugadores tienen que marcharse sin pasar por vestuarios y ducharse en sus domicilios. El toro Acuña echa de menos las bromas después de las sesiones de trabajo “lo más raro es no poder compartir con los compañeros en el vestuario, no poder hacer tantas bromas, muchas veces ponemos música, estamos bromeando o bailando, abrazándonos, haciéndonos bromas y la verdad que eso es raro, no poder hacer eso a la vuelta de los entrenos”.

La semana pasada, el técnico del Albacete Lucas Alcaraz dijo que menos de seis semanas de entrenamientos era arriesgado por el tema de lesiones y el delantero del Albacete comparte la opinión del jugador del Barcelona, Gerard Piqué, que hace unos días afirmó que una o dos semanas más de trabajos previos sería lo adecuado para la vuelta.

Acuña afirma que el equipo estará preparado para jugar partidos cada 3 días y que tienen muchas ganas de competir “la gente está motivada, con muchas ganas de volver a jugar, de volver a competir”.

El regreso del fútbol será sin público en los estadios hasta que exista una vacuna para el COVID-19, prevista para 2021.

“Si se espera para una vacuna yo creo que al final no empezaríamos a jugar este año la competición, es muy raro pero tener que concienciarnos que ahora va a ser así, nosotros tenemos que mentalizarnos en eso y es una pena porque no estamos acostumbrados, también lo siento por el público que quiere apoyar a su equipo y lo entiendo” comenta el futbolista paraguayo.

Celebración de goles sin abrazos y sin público, algo a lo que habrá que acostumbrarse “va a ser un poco raro, va a haber que inventarse algún festejo a lo lejos” dice el jugador del Albacete.

Y en lo personal, el toro Acuña espera seguir sumando minutos con Alcaraz y ha afirmado que le gustaría acabar su carrera en el Albacete Balompié “aquí llevo varias temporadas, cosa que no me ha pasado en muchos equipos, he sentido que desde un principio la gente me ha dado mucho cariño, me ha apoyado mucho, mi familia está feliz aquí y yo también estoy contento, me encantaría poder acabar mi carrera en el Albacete” concluye Acuña.