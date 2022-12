Mariado Arteaga reflexiona sobre los acontecimientos que han marcado la ciudad de Albacete en los últimos días:

"Albacete ha sufrido un ataque de furor en los últimos días.

Todo empezó con la esperada inauguración de la iluminación navideña de la Calle Ancha. Dejamos a Vigo en mantillas. Quedó la cosa muy lucida (nunca mejor dicho) con atril y botón grande para encender, como en las películas americanas. Y medio Albacete, debajo del túnel de luces, disfrutando de la Navidad adelantada.

Y al mismo tiempo, y durante casi una semana, hemos tenido el famoso Black Friday, que cada vez dura más y los descuentos son mayores, lo que significa que las ventas no van del todo bien.

Ha habido un auténtico bombardeo en prensa, televisión y redes sociales, azuzándonos a comprar algo para no perder la oportunidad de nuestras vidas, y claro, los que no han comprado nada, no se atreven a decirlo en voz alta.

Con tanto furor, ha pasado un poco desapercibido el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y es que, más allá de las lecturas de manifiestos y de que los políticos se vistan ese día de color morado, hay unas cifras reales que muestran la cruda realidad.

Una realidad en la que no importan las luces de navidad ni los descuentos masivos.

Y es que en lo que llevamos de año, más de 1.400 mujeres albaceteñas han sido atendidas en el Centro de la Mujer, un 21% más que el año pasado.

Cerca de 580 albaceteñas han sido víctimas de la violencia de género. Y seguramente usted conoce a muchas de ellas, porque son nuestras vecinas, amigas, familiares y compañeras de trabajo, que cuando cierran la puerta de su casa, viven un infierno que desconocemos. 38 de esas amigas y vecinas han llegado al centro de acogida urgente de nuestra ciudad, con 18 menores cuya infancia se ha visto seriamente trastocada y con secuelas psicológicas de por vida.

Parece mentira que en pleno siglo XXI y con un Ministerio que nos cuesta mucho dinero y que va de polémica en polémica, sigamos hablando en estos términos.

Quizá los recursos se han invertido en mucho escaparate, pero poca efectividad. Quizá falta un verdadero conocimiento del problema entre los que toman las decisiones.

Y desde luego, falta mucha educación al respecto. Está claro que, a pesar de las banderas y los trajes morados, queda mucho por hacer".

