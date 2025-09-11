12:50H | 11 SEP 2025 | ESPECIAL FERIA DESDE GUIJARRO MUÑOZ
Escucha la actualidad de tu provincia en COPE Albacete con Miguel Yeste.
Redacción COPE Castilla-La Mancha
Toledo - Publicado el
1 min lectura
Temas relacionados
Escucha en directo
En Directo COPE ALBACETE
COPE ALBACETE
En Directo COPE MÁS ALBACETE
COPE MÁS ALBACETE
“Hoy se ha suspendido el pleno del Congreso para que los diputados catalanes puedan ir a la diada nacional, privilegio que no tienen los asturianos ni nadie”
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h