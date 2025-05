Esto es lo que no puede faltar en el regalo del Día de la Madre: "Atrévete, trata de sorprender"

Santander - Publicado el 02 may 2025, 13:38 - Actualizado 02 may 2025, 14:03

Cada segundo domingo de mayo, miles de hogares se llenan de abrazos, recuerdos, miradas cómplices y ramos de flores. Es el Día de la Madre, una fecha marcada en el calendario.

Un día en el que el bullicio de las floristerías, los mensajes escritos con cuidado y las entregas a domicilio se convierten en protagonistas silenciosos de un homenaje que traspasa generaciones. Pero ¿por qué las flores? ¿Qué hay detrás de este gesto que año tras año se mantiene como uno de los regalos más elegidos por los hijos? La respuesta no está solo en su aroma o su color. Está en lo que representan.

“Las flores hablan cuando uno no sabe cómo decir las cosas”, explica Andrés, florista desde hace más de 30 años en el centro de Santander. “Cada flor tiene un significado. Las rosas simbolizan amor profundo, los lirios representan pureza, los claveles, gratitud. Y las madres entienden ese lenguaje. No necesitan traducción". Su establecimiento, Cala´s Floristería, atiende, de manera ininterrumpida, a todos sus clientes con una lupa personalizada.

Las estadísticas lo confirman: más del 60% de las personas elige regalar flores en esta fecha. No es casual. En un mundo cada vez más digital, regalar algo natural, efímero, pero hermoso, cobra más valor que nunca. Es un recordatorio de lo esencial. De lo que no caduca: el amor maternal. Andrés confiesa que las ventas online han hecho daño a su negocio, pero, sin embargo, reconoce que "su público respeta las tradiciones y prefiere continuar con el trato personal": "Por una ventana de internet no puedes oler las flores, ni escuchar a tu florista sus recomendaciones", manifiesta Andrés.

Pero si no formas parte de ese 60%, quizá optes por endulzar el estómago de tu madre. David es el propietario de La Quesona, una tienda especializada en tartas de queso. Y nos confiesa que esta semana "crecen mucho los encargos de tartas familiares".

"Normalmente, el producto estrella de mi tienda es la porción individual. Y aunque se sigue vendiendo también esta semana, me llama la atención la cantidad de pedidos bajo reserva que he recibido de tartas familiares", dice David.

si no quieres fallar, rosas

Andrés confiesa que, como en todos los sectores, también existen las modas en el suyo. Pero cuando "entra en la floristería algún cliente despistado y su único deseo es quedar bien y no fallar", las rosas siempre son el mejor regalo. Pero para él, las peonías son mucho más originales y estamos en plena época.

El perfil es variado, aunque para sorpresa de Andrés, cada vez es más habitual encontrarse dentro de sus clientes a gente joven. Para su floristería, esta semana supone que se recojan un 40% de los ingresos y beneficios de todo el año. Tratan a cada pedido y encargo con el mimo y la sutileza que siempre les ha caracterizado.

Y así, mientras los floristas se preparan para uno de los días más importantes del año, las madres —esas heroínas cotidianas— esperan sin pedir nada. Con la paciencia que solo ellas conocen. Con ese amor sin condiciones. Este Día de la Madre, quizá no hagan falta discursos largos. A veces, basta un ramo. Una flor. Un gesto que, en silencio, lo dice todo.