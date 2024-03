Semana no lectiva para los peques: abuelos al rescate

La semana no lectiva en Cantabria se ha convertido, para algunas familias, en un auténtico quebradero de cabeza. Plazas y parques abarrotados de niños y niñas acompañados, como no podía ser de otra manera, por al menos un adulto: este es el escenario que se dibuja, si el tiempo lo permite, para una semana de "vacaciones" escolares en la que más de un padre y de una madre, se las verá y deseará para programar tanto sus días como el de sus hijos.

CONCILIACIÓN LABORAL

Para Carmen, madre de dos hijas de 8 y 11 años, esta semana ha perjudicado mucho, y en muchos sentidos, su hoja de ruta habitual: "la logística en la conciliación es muy complicada. Por la mañana, las niñas se quedan conmigo y por la tarde con mi madre (su abuela), puesto que mi marido trabaja todo el día. Suerte que tenemos a los abuelos. Si no fuese por ellos, sería todo inviable. Nos salvan la vida, su figura es imprescindible", manifiesta Carmen.

Los abuelos y las abuelas son, para muchos padres, el salvavidas particular. Y dentro de su figura, hay dos perfiles absolutamente distintos. Uno de ellos representado a la perfección en María, abuela de 3 nietos de 3, 5 y 14 años. "Estoy muy orgullosa de tener a mis nietos más tiempo esta semana. Muy contenta. Qué vamos a hacer los abuelos... tenemos que tirar de ellos, no nos queda otra. A mis hijas les digo que la historia se repite: a ellas las cuidaron sus abuelos y hoy, yo, cuido a sus hijos", confiesa María.

Pero, por otro lado, nos encontramos a Maite, abuela de un niño de 4 años y una niña de 7 años, indignada con el calendario escolar de hoy en día: "Si yo fuera madre, tener cada dos meses una semana libre me parecería una exageración. Como abuela, me siento afectada, por supuesto. Intento ayudar a mis hijos, pero no son labores que a mí me correspondan de manera tan habitual".

VACACIONES O LUDOTECA

Para los padres que, por desgracia, no tienen la posibilidad de "tirar" de la figura de los abuelos, las opciones disminuyen considerablemente a la hora de estructurar su semana. Muchos de ellos reconocen que se tienen que pedir vacaciones, coincidiendo con los días no lectivos de sus hijos. Ana, madre de familia, viene desde Madrid acompañada por su hermana, sus respectivos maridos y los 6 hijos de ambas: "Nuestro plan es aprovechar para visitar a parte de la familia, que vive en Santander. Haremos un poco de turismo y cargaremos energía en Cantabria antes de volver a Madrid".

Sin embargo, Carlos, padre de un niño de 5 años, admite que no ha tenido la oportunidad de escoger sus días de vacaciones dentro de su empresa: "Me he visto obligado a llevar a mi hijo a una ludoteca. Para mí es un gasto importante y muy evitable, pero no nos ha quedado más remedio que apoyarnos en ese servicio, puesto que ni mi mujer, ni yo, tenemos el tiempo necesario".

Encaje de bolillos para la gran mayoría de las familias. Cada una de ellas es un mundo, pero todas persiguen un objetivo común: anteponer el bienestar de sus seres queridos y facilitar, en la medida de sus posibilidades, la vida de todos y cada uno de los que forman parte de su entorno más cercano.