Rubén Otero: "No hay ninguna plaza libre en las Residencias de Cantabria"

La situación actual es que no hay plazas libres ni privadas ni concertadas en ninguna residencia de Cantabria, así lo asegura en Cope Rubén Otero, presidente de la Federación Empresarial a la Dependencia. Tampoco hay residencias para abrir en breve y poder asumir esa lista de espera que hay en estos momentos, aunque Otero no cuenta con una cifra exacta.

Sin embargo, esta presión no se está notando en los Centros de día, donde el principal problema es el transporte. "Es excesivamente caro para los usuarios que no tienen prestación económica. Solo es gratuito para quien tiene un grado tres reconocido; sin embargo, para los que tienen un grado dos o uno, no lo es" reconoce Rubén Otero, quien asegura que a veces el transporte es más caro que el propio Centro día.

Aunque en algunas comunidades la falta de plazas es tanta, que algunos usuarios han perdido la vida antes de obtenerla, parece que aquí en Cantabria esa situación no es tan grave. Se va a abrir en un periodo corto de tiempo varias residencia, "una en Solares con 120 plazas y en construcción puede haber tres o cuatro más, una en Astillero en la zona de Gajano, otra en Polanco y otra en Santander". En total serán más de 300 plazas

Sin embargo, si miramos a futuro, va a ser una cifra escasa, ya que Rubén Otero prevé necesarias más de 1000 plazas de aquí a cinco años. "Cada vez hay más personas mayores, estamos llegando al Baby Boom y, por lo tanto, se van a necesitar más plazas para personas mayores, aunque todavía no hay un cálculo exacto".

Otro de los grandes problemas de las residencias es la falta de personal, donde también hay un gran déficit. Un problema grave al que hay que buscarle una solución. Para Otero es necesario reconvertir al número de personas que cobran el sueldo mínimo vital, "reconvertirlos de alguna manera, programando estudios y que puedan trabajar en la residencia o en cualquier otra cosa. No podemos tener a esas personas cobrando un sueldo mínimo, les tendríamos que dar algún tipo de formación y prepararlos para que puedan trabajar no solo en las residencias sino en otras muchas cosas".

Por último, Otero ha dejado claro que la administración pública debería dejar de hacer plazas y dedicarse a realizar un estudio económico de lo que le cuestan las plazas públicas y lo que vale una concertada. "En una residencia concertada, la plaza nos cuesta 70 euros y en una pública su precio puede ser superior a los 300 al día". Para Rubén sería necesario solucionar este problema porque con ese dinero que se gasta, se podrían hacer muchas más plazas concertadas gratuitas.