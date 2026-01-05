La llegada de los Reyes Magos a Santander ha vuelto a dejar una imagen difícil de olvidar. En una tarde marcada por el frío invernal, Melchor, Gaspar y Baltasar han hecho su entrada en la ciudad por mar, convirtiendo la bahía en el gran escenario de una llegada tan simbólica como cuidada, que ha sabido unir tradición, fe y el vínculo histórico de Santander con el Cantábrico.

Lejos de lo habitual, Sus Majestades han avanzado por la bahía cada uno en su propio bote, acompañados por sus pajes, mientras que en otra embarcación navegaba el misterio al completo: la Virgen María, San José, el Niño Jesús y el ángel anunciador. Una estampa serena, sin artificios, que ha destacado por su sencillez y su valor simbólico, reforzando el significado de la Epifanía del Señor en uno de los espacios más representativos de la ciudad.

Los Reyes Magos desafían el frío y llegan a Santander por mar

La bahía de Santander, tranquila y especialmente bonita en un día frío y despejado, ha servido de marco perfecto para esta llegada tan singular. Desde el paseo marítimo y distintos puntos de la costa, numerosos viandantes se han detenido para seguir el avance de las embarcaciones, bien abrigados, atentos a cada movimiento y captando con sus móviles una escena que ha despertado curiosidad y emoción a partes iguales.

Pese a las bajas temperaturas, el frío no ha sido un impedimento para que los Reyes Magos cumplieran con la tradición. Al contrario, el ambiente invernal ha contribuido a reforzar el carácter solemne y especial de una llegada que ha destacado por su cuidado estético y por la calma con la que se ha desarrollado, lejos del ruido y del bullicio habitual de otros actos.

Una llegada ligada a la identidad de la ciudad

Esta entrada por mar no es solo una imagen llamativa, sino también una forma de poner en valor el vínculo de Santander con el mar, un elemento inseparable de su historia y de su día a día. Integrar la llegada de los Reyes Magos en la bahía supone trasladar la tradición navideña al paisaje natural de la ciudad, convirtiendo el entorno en parte activa del relato de la Noche de Reyes.

La iniciativa ha permitido vivir la tradición desde una perspectiva distinta, más pausada y simbólica, sin perder su esencia. Una manera de recordar que la Navidad también puede celebrarse desde la sencillez, el respeto a la tradición y la conexión con el entorno, incluso en una jornada marcada por el frío.

Expectación en la orilla y ambiente familiar

A lo largo de la llegada, familias enteras, parejas y grupos de amigos se han congregado en distintos puntos para no perder detalle. Niños subidos a hombros, bufandas, gorros y manos en los bolsillos han sido parte de una escena en la que la expectación se mezclaba con la emoción de ver aparecer a los Reyes Magos desde el mar.

Para muchos, ha sido una forma diferente de iniciar una de las noches más especiales del año, alejada del formato clásico de cabalgata y cargada de simbolismo. Una imagen que, para muchos santanderinos, quedará asociada a esta Noche de Reyes.

De la bahía a las calles del centro

Tras la llegada por mar, la jornada prepara la gran cabalgata por las calles del centro de Santander, completando un 5 de enero que ha combinado tradición, espectáculo y emoción. Una cita que, año tras año, sigue reuniendo a miles de personas y que este año ha sumado una imagen distinta, marcada por el mar y el frío invernal.