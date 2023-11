Revive con nosotros el especial de COPE Cantabria desplazándose a Potes

Un programa especial que ha contado en primer lugar con la presencia de la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa. Hace poco había estado en Potes en un encuentro con la casa de Cantabria, donde puso en valor la lucha de las mujeres rurales y el significado que tienen para los pequeños municipios.

Isabel Urrutia como no ha hablado del problema de la despoblación y de las medidas que se van a poner en marcha para luchar contra ello. "No hemos podido reunir al consejo asesor de despoblamiento, ya que desde las pasadas elecciones se han ido renovando sus estructuras y direcciones. Hoy mismo hemos firmado la petición para que nos digan quienes son los representantes y es que no podemos perder tiempo".

El Gobierno tiene claro que acercar los servicios básicos es clave para conseguir frenar esta situación. "Que los servicios esenciales estén cerca y sean de calidad, es una de las formas de luchar contra el despoblamiento", asegura Urrutia, para quien no se puede quedar atras la Cantabria rural de la Cantabria urbana. Además, tiene claro que tiene que ser una lucha conjunta de todas las administraciones.



La simplificación administrativa, una de sus competencias, ha causado mucho revuelo. "No te puedes imaginar el efecto llamada que ha producido y es que muchas veces te encuentras con la administración como un freno y no como un aliado. A veces se dilatan procedimientos y los más afectados son los ciudadanos", explica la consejera.

Entre las medidas que ya se han puesto en marcha destacan, la puesta en marcha de una comisión delegada; La supresión de la obligatoriedad de pedir cita previa para realizar un trámite administrativo; La renovación automática del título de familia numerosa o el estudio de loas más de 1100 procedimientos que tiene la administración para ver donde está el problema son algunas de ellas.

Por último, ha hablado de la justicia en Cantabria, que sigue siendo muy preocupante al no poderse recuperar el ritmo normal anterior a la pandemia. Se vive una situación de colapso tras las tres huelgas encadenadas en este año.

Para intentar corregir la situación, el Gobierno convocará a una reunión a todos los agentes implicados: sindicatos, jueces, fiscales, abogados y procuradores antes de que termine el mes. Otra de las prioridades de la nueva consejera será poner fin a las condiciones de trabajo del turno de oficio, por lo que el lunes 13 habrá una reunión para acordar y aprobar un nuevo decreto que regule este servicio gratuito.









Residencia de ancianos 'Félix De las Cuevas'

La realización del programa fue en la residencia de ancianos 'Felix De las Cuevas' donde nos recibió la hermana María. Granadina de nacimiento, es la segunda etapa en la que está al frente de esta residencia donde después de 20 años regreso.

"Me marché y lo esencial no ha cambiado. Es una residencia especial donde te sientes como en casa" asegura la hermana María. Tiene 90 ancianos y todos son de la zona del Valle de Liébana. Lo más bonito de la residencia es que está enclavada en el centro del pueblo, lo que hace que todos los residentes se encuentren como en casa. "Los abuelos van al mercadillo y los que no pueden andar se sientan en la puerta y saludan a todo el pueblo" explica a COPE María.

La residencia es una casa cántabra de piedra, pero por dentro es un hogar. Tiene tres plantas, pero son pasillos grandes donde se ven todos los abuelos y se sienten como en su casa. Además, tiene un jardín que da al río y lo más bonito es que la parte principal de la casa da a la carretera general, asegura María.

La hermana explica que un día cualquiera los abuelos se levantan por la mañana sobre las siete u ocho. Se les prepara y se les baja a desayunar. Realizan talleres dependiendo del grado de dependencia que tengan y después van al aseo, bajan a comer, descansan, cenan y de nuevo a su habitación quienes quieren.

Dos de los residentes también han querido contar su experiencia, se trata de Julia y José López. Julia vive con su marido, que sufre Parkinson y reconoce que la adaptación no fue fácil, pero que está encantada de haber tomado la decisión de ir. Solo lleva unos meses viviendo en la residencia.

Por su parte, José López ingreso en 'Félix De las Cuevas' el 1 de marzo de 2021. Durante este tiempo puede entrar y salir sin problema y asegura que son todos una gran familia. "Aquí de puertas para adentro somos todos amigos y hermanos"

También nos ha acompañado la psicóloga del centro, Mónica Fernández, quien nos ha explicado que lo que intentan desde el principio es hacer que se sientan como en casa. "Desde que ingresan lo que necesitamos es que no suponga una ruptura con su vivencia anterior. Cada uno viene con un bagaje importante y hay que hacerles sentir que siguen siendo dueños de su vida"

Reconoce que adaptarse no es nada fácil, ya que tienen que asumir su nueva situación. "Salir de su casa no es nada fácil y siempre vienen con la premisa de como en su casa en ningún sitio". Hay actividades a las que pueden ir libremente y su papel es hacerlas atractivas y convencer a los residentes porque les viene bien. "Acudir a las actividades es sociabilizar y nuestro papel es estar detrás de ellos para que las hagan"





ALCALDES DE LÍEBANA

Como estábamos en Líebana no podíamos perder la ocasión para conocer los principales problemas que tienen los diferentes alcaldes de la zona. Javier Gómez, Potes, Enrique Sabaris, Pesaguero y Jesús Cuevas, Cillorigo de Liébana han participado en una mesa redonda en la que han expuesto sus principales reivindicaciones.

Riesgo de despoblación; falta de medios y médicos; problemas con el lobo que siguen sin entender que esté protegido cuando los ganaderos no lo están; mala gestión del Año Jubilar Lebaniego que se promociona en toda Cantabria, cuando debería hacerse más caso a la zona lebaniega o facilitar el suelo para el posicionamiento de nuevas empresas... son algunas de sus principales reivindicaciones.





Además de estos temas, también hemos hablado con Isabel García al frente de "Orujo de los Picos ORULISA" o María Sáez, una santanderina que con 39 años fue diagnosticada con diabetes.

