El Racing mejora su imagen, tutea al Celta y estuvo a punto de pasar ronda de Copa, con un Sardinero lleno hasta hasta la bandera y volcado con los suyos

"He vuelto a ver a mi Racing, al que me gusta y con la energía que me gusta. A ese nivel de compromiso, esfuerzo y solidaridad, es muy difícil ganarnos, aunque tenemos que cuidar los pequeños detalles". Así resumía en sala de prensa José Alberto el rendimiento de su equipo contra el Celta. Fue lo mejor de la tarde copera, que la mejor versión del Racing ha regresado.

inicio frenético

A pesar de la diferencia de categoría, en los primeros compases los cántabros salieron al terreno de juego dominadores, metiendo al Celta en su campo y, aunque fueron los gallegos los que avisaron primero, con un potente disparo de Pablo Durán que se estrelló en el larguero de Parera (tras ser asistido de tacón por Iago Aspas) fue el Racing, en el minuto 8, quien se puso por delante cuando Andrés Martín aprovechó un gran pase filtrado por Michelin para batir por bajo a Iván Villar.

El Racing iba con una marcha más y después el tanto pudo ampliar su ventaja ante un Celta que, fiel a su estilo, trataba de, poco a poco, hacerse con el control del balón dándole algo de pausa al partido. Así es como, tras aplacar el empuje local, en el minuto 20, en una buena internada por banda derecha, Mingueza puso el balón al punto de penalti y el ex verdiblanco Alfon no desaprovechó la ocasión para definir con calidad y lograr el empate. El delantero celebró el tanto con respeto hacia la que en su día fuera su afición.

LA expulsión que cambió todo

Con 1-1 en el marcador, el Racing pareció volver a llevar la iniciativa pero el Celta buscaba continuamente la espalda de su defensa y en una de esas ocasiones Alfon le ganó la posición a Mantilla que, siendo el último defensor, se vio obligado a agarrarle y el árbitro, González Fuertes, consideró la acción como expulsión para el capitán racinguista.

La eliminatoria se ponía de cara a un Celta que, con uno más, empezó a encerrar a su rival en su campo y, antes del descanso, ya dispuso de varias oportunidades para darle la vuelta al partido, como en un balón al larguero tras un remate desde la frontal de Marcos Alonso, o un mano a mano de Alfon que Parera despejó a córner.

cambio de sistema con 3 centrales

En la reanudación, José Alberto realizó un cambio de sistema y el Racing pasó a defensa de cinco, incrustando a Aldasoro en el centro de la zaga junto al recién incorporado Manu Hernando y Javi Castro.

Los cántabros resistían el asedio celeste, que cada vez empujaba más en busca del triunfo y, sin embargo, en una de las pocas veces que el Racing salió de su campo, en una jugada aislada, tras un barullo en el área del Celta, Arana remató y Javi Rodríguez desvió el balón lo suficiente para que Iván Villar no pudiera evitar que se colase al fondo de las mallas.

morir en la orilla

El gol dio un subidón de energía a los cántabros para mantener su férrea defensa ante un Celta que no lograba crear grandes ocasiones para conseguir la igualada aunque, a cinco minutos para el final, en el lanzamiento de un saque de esquina, también tuvo su dosis de fortuna, al encontrarse con el gol en propia puerta de Javi Castro al intentar despejar el balón.

El nuevo tanto visitante cayó como una losa en El Sardinero y, apenas cinco minutos después, ya en el tiempo añadido, otra vez Alfon, no tuvo piedad con su ex equipo y confirmaba la remontada celeste con el definitivo 2-3, tras una gran cesión atrás de Ilaix Moriba.