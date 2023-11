Lo que antes se hacía en 24 horas ahora puede tardar semanas

En estos momentos llamar a un taller, que te cojan y encima que te arreglen el problema que tiene tu coche, está siendo una tarea bastante difícil. La gran demanda existente en la reparación de vehículos y la falta de algunos componentes está provocando muchos retrasos en su entrega.

Nadie sabe exactamente qué está pasando para que no haya recambios; sin embargo, lo que es un hecho es que la mayor carencia está en los componentes eléctricos. "Lo que más suele tardar, por ejemplo, es conseguir un depósito de la bomba, partes electrónicas... si te toca eso puedes tener el coche parado varios meses en el taller", aseguran los expertos.

Una situación que provoca grandes bloqueos en los propios talleres que no saben qué hacer con los coches," al final tienes un bloqueo de vehículos, las rampas con vehículos parados, ocupando espacio y no sabiendo qué hacer con ellos".

Los propietarios de los talleres lo tienen claro y al final el más perjudicado es el usuario que se queda sin coche."Está afectando sobre todo al usuario final del vehículo, porque hay gente que está viendo parados sus coches por falta de un componente"". "Yo tenía una clienta que tenía que pasar la ITV, no la funcionaba el elevalunas, y no había plazo de entrega, no le daban. Tú te ves en la tesitura de circular sin ITV, porque tú quieres pagar y no hay medios para ello", explican los talleres.

Lo que antes se podía arreglar en 24 horas, ahora puede tardar semanas, ya que en estos momentos la recepción de un componente según de la marca que sea puede ser una odisea