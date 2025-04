Planificar las salidas a la naturaleza, la clave para evitar disgustos

Estamos en plena Semana Santa, y eso en Cantabria se nota también en los montes, las rutas y los caminos. Cada vez más gente aprovecha estos días para hacer senderismo o actividades al aire libre, pero no siempre se hace con la preparación adecuada.

Este martes, dos personas se perdían en el monte Buciero, en Santoña, y tuvieron que ser rescatadas por los bomberos del Gobierno regional. La falta de luz y una mala planificación les obligó a detenerse y pedir ayuda. No fue grave, pero sí es un aviso.

Y es que cada año, durante estos días, aumentan las intervenciones de emergencia por despistes, malas decisiones o rutas mal calculadas. Jonathan Argos, de Valcan Turismo Activo, recuerda que lo básico, muchas veces, es lo que más se olvida.

"Una buena planificación de la actividad que vamos a realizar. Hay que consultar la previsión meteorológica, calcular cuánto tiempo nos puede llevar y mirar el material que vamos a necesitar" ha explicado.

En Cantabria tenemos rutas muy asequibles, pero eso no significa que no haya que tener precaución. Un mal calzado, salir tarde, no llevar frontal o ignorar el parte del tiempo pueden complicarlo todo. Por eso, contar con guías o apuntarse a rutas organizadas es una opción muy recomendable. Incluso hay actividades por apenas 5 o 15 euros, organizadas por empresas concertadas.

Desde el sector destacan además que quien más disfruta de estas rutas no suele ser quien vive en Cantabria, sino quienes vienen de fuera.

Por eso, ahora que llegan los días fuertes de vacaciones, el mensaje es claro: el monte está ahí para disfrutarlo, pero si no lo haces con cabeza, puede darte un susto innecesario.

MENSAJE DEL GOBIERNO

El Gobierno de Cantabria recomienda a la población que “cuidemos de nosotros mismos” para evitar accidentes durante la Semana Santa.

Para estos días festivos se anuncia un tiempo cambiante, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) el viernes se comenzarán a generalizar las lluvias por lo que desde el Ejecutivo se insta a incrementar la prudencia en carretera para evitar accidentes favorecidos tanto por la densidad de tráfico como por las condiciones meteorológicas adversas.

Otro foco de posibles incidentes estará, si el tiempo lo permite, en los espacios al aire libre, en los que se incrementará la práctica de actividades deportivas y de ocio. El mar, las playas, las distintas cuencas fluviales, el pantano del Ebro, las cuevas y la montaña son destino de cántabros y turistas para la realización de los más variados planes en la naturaleza. En estos espacios es necesario, también, extremar la precaución e informarse de las condiciones meteorológicas antes de iniciar la actividad para evitar riesgos.

CONSEJOS DE AUTOPROTECCIÓN

En la práctica de deportes al aire libre durante este periodo vacacional el Gobierno se aconseja ir acompañado, disponer de equipos adecuados a la disciplina elegida; informar a familiares o amigos de la actividad que se va a realizar, el lugar al que se va a acudir y la hora prevista de regreso; llevar el teléfono móvil cargado; consultar los partes meteorológicos, y respetar las indicaciones y prohibiciones de las autoridades competentes, fundamentalmente en el mar y la montaña. Asimismo, si la actividad requiere de un gran esfuerzo es necesario mantener una buena hidratación, llevar comida, y adaptar la exigencia de la disciplina a las condiciones físicas de cada persona.

Es importante tener en cuenta que en las zonas de alta montaña aún hay nieve lo que obliga a transitarlas con material específico (ropa adecuada, crampones y piolets), que los ríos bajan con importantes caudales fruto del deshielo y las copiosas lluvias, y que en el Cantábrico las mareas son acusadas y las corrientes fuertes.

En los desplazamientos hasta el lugar en el que se va desarrollar la actividad elegida, se insta a la población a que siga las normas de tráfico establecidas, a llevar siempre puesto el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil, y a prestar especial atención a los desplazamientos cortos y a las carreteras secundarias, donde se produce un importante volumen de accidentes. Además, se hace especial hincapié en la necesidad de moderar la velocidad, respetar la distancia de seguridad, comprobar las previsiones meteorológicas y planificar los viajes respetando los tiempos de descanso.

En último término se recuerda que ante cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.