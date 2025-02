Ontiveros y Chris Ramos reinan en El Sardinero para dar una justa y clara victoria al Cádiz, ante un Racing calamitoso en defensa

Que el marcador no engañe a los aficionados racinguistas que, por una u otra razón, no pudieron ver el partido ante el Cádiz en El Sardinero. El 2-3 no es justo; lo normal es que el equipo gaditano hubiera marcado tres goles más, siendo generoso. El Racing dice adiós al liderato, y aguardará al resto de resultados de los rivales directos para saber cuántas posiciones más baja en la clasificación.

Los errores defensivos del Racing vuelven a sembrar un mar de dudas en la fiabilidad del grupo verdiblanco a la hora de pensar en que pueden aspirar al ascenso a Primera. Dejando tanta pluma atrás, será imposible. Y claro, si a eso le sumas la ausencia de los dos jugadores de mayor calidad de la plantilla, Íñigo Vicente y Andrés Martín, todo va cuadrando mejor para explicar el partido de este domingo en El Sardinero.

inicio igualado, intenso, y de ida y vuelta

Los cántabros llevaron la iniciativa en el juego al inicio del choque ante los de Gaizka Garitano, bien plantados en el terreno de juego, sin conceder muchos espacios y, cuando recuperaba el esférico, trataba de realizar transiciones rápidas para conectar con Ontiveros, Sobrino y Chris Ramos para intentar sorprender al Racing. El Cádiz estaba interpretando bien el partido y, con el paso de los minutos, se fueron sucediendo cada vez con más intensidad las llegadas de los amarillos a las inmediaciones de la portería de Ezkieta.

El partido estaba abierto y, pese a que Rober González pudo adelantar al Racing con un centro envenenado que se estrelló en el larguero, Chris Ramos, Climent y, sobre todo, De la Rosa, también dispusieron de ocasiones de peligro claras para adelantar a los gaditanos.

golazo sobervio de ontiveros

Sin embargo, fue Ontiveros quien abrió el marcador a cinco minutos del descanso, en una espectacular jugada individual tras un saque de esquina, en la que fue buscando el tiro avanzando por el borde del área del Racing para, desde la frontal, lanzar un potente disparo que se coló por la escuadra del guardameta racinguista.

mal ezkieta, penalti, gol, y poco después el 0-3

Nada más comenzar la segunda mitad, Chris Ramos tuvo en sus botas una clarísima oportunidad para ampliar la ventaja de su equipo, pero no estuvo acertado en el uno contra uno ante Ezkieta que, dos minutos después, cometió un penalti sobre el propio Chris Ramos. Álex Fernández no perdonó desde los 11 metros y el Cádiz comenzaba a encarrillar una nueva victoria para continuar con su buena dinámica desde la llegada de Garitano al banquillo.

El Racing no tenía claridad de ideas, le faltaba velocidad en la circulación del balón y el Cádiz, que no sufría para mantener su ventaja, encontraba con facilidad a Chris Ramos a la espalda de la adelantada defensa verdiblanca. Así llegó el tercer tanto de los gaditanos, en un balón en profundidad que dejó solo a Chris Ramos ante Ezkieta y, esta vez, el delantero no falló.

reacción a balón parado

El conjunto santanderino reaccionó rápido con el tanto de Pablo Rodríguez a la salida de un córner tras un error defensivo y de contundencia de la zaga cadista. A falta de media hora, la grada de El Sardinero todavía creía en una posible remontada local; un sentimiento que se acentuó con el gol de Karrikaburu de cabeza tras el lanzamiento de una falta.

empujón final, pero sin colgar balones

Con diez minutos por delante, más el añadido, el Racing empujó en busca de un empate que, dado el discurrir del encuentro, hubiera sabido a triunfo. Con el éxito que el equipo tuvo en acciones a balón parado, la afición echó en falta colgar más balones en el área, acción que desdeña siempre José Alberto (tras el partido volvió a rechazar en sala de prensa esta acción del juego).

El Cádiz aguantó el embate final de los verdiblancos y se llevó una importante victoria para continuar con su racha ascendente, que le sigue acercando a los puestos de play-off de ascenso a Primera.

ficha del partido

2 - Racing: Ezkieta; Javi Castro (Aldasoro, min. 46), Manu Hernando, Montero, Mario (Saúl, min. 61); Sangalli (Suleiman, min. 81), Rober González, Vencedor, Meseguer (Jeremy, min. 61), Pablo Rodríguez (Karrikaburi, min. 61); Arana.

3 - Cádiz: David Gil; Iza, Kovacevic, Víctor Chust, Climent; Sobrino (Escalante, min. 86), Diakite, Álex (Fede San Emeterio, min. 67), De la Rosa (Carlos Fernández, min. 73); Ontiveros (Matos, min. 73) y Chris Ramos (Melendo, min. 86).

Goles: 0-1, Ontiveros, min. 40; 0-2, Álex Fernández (penalti), min. 51; 0-3, Chris Ramos, min. 57; 1-3, Pablo Rodríguez, min. 61; 2-3, Karrikaburu, min. 80.

Árbitro: Moreno Aragón (colegio madrileño). Amonestó a los locales Mario (min. 40), Vencedor (min. 66) y Aldasoro (min. 72) y a los visitantes Ontiveros (min. 17), Kovacevic (min. 20), Diakité (min. 78), Fede San Emeterio (min. 80) y David Gil (min. 90+3).

Incidencias: Partido de la 27ª jornada de la Liga Hypermotion, disputado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 21.894 espectadores.