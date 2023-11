Manuel Sánchez Monge: "Estaré para lo que el nuevo Obispo de Santander me pida"

8 años y medio han pasado desde que Don Manuel Sánchez Monge llegase como obispo a la Diócesis de Santander. Unos años en los que reconoce que le ha dado la posibilidad de contar con gente que le ha ayudado y a tener amigos y amigas.

Asegura que la edad ha sido fundamental "Son 18 años y medio de obispo y la edad condiciona, tengo 76 años. Uno se va dando cuenta que no tiene las mismas capacidades de antes. Por eso le puse mi renuncia y el papa me la ha prorrogado año y medio más." Por eso se alegra de que ahora el obispo que viene sea joven para que pueda prolongarse años aquí y que pueda hacer planes pastorales y programaciones.

En cuanto a lo que le queda por cumplir, Don Manuel lo tiene claro. "Hay muchas cosas que se han quedado iniciadas como el tema de la nueva evangelización, que no son actos concretos, sino que es un proceso que hay que culminarle para decir que un cristiano está verdaderamente formado. Estamos dando primeros pasos en el primer anuncio.Hemos empezado ya con acompañamiento y la formación, pero todavía queda culminar el proceso y este año estamos trabajando en el proceso de la vida pública".

A partir del 16 de diciembre, pasará a ser administrador apostólico de la Diócesis de Santander, y oficinalmente Arturo Ros será nombrado nuevo Obispo. Don Manuel entiende el miedo y cautela que puede tener este ante el nombramiento. "Ha sido obispo auxiliar de su propia iglesia y ahora tiene que ver otra manera de vivir y de pensar. Hacerse una nueva vida y dejar a su familia allí, así como adaptarse al clima". Sin embargo, tiene claro que es solo al principio, ya que los obispos, aunque no entiendan siempre todo, se ponen a disposición y en manos del señor. "Viene con ganas, con humor y está contento".

Tiene claro que ayudará al nuevo obispo en todo lo que necesite, aunque tampoco quiere contarle su experiencia. "Mi idea es decirle un poco lo fundamental y estar a las preguntas que él me haga. No quiero agobiarle con informaciones ni transmitirle mi experiencia como obispo de Santander. Él tiene la suya y yo estoy para lo que él me pida"

A partir de ahora le toca disfrutar de su jubilación y ya tiene decidido irse con su hermana a Valladolid a vivir con ella ."Está deseando que vaya a vivir con ella, pero sabe y yo también soy consciente de que soy obispo emérito de Santander y haré todo lo que me pidan".

Don Manuel Sánchez Monge se jubila después de más de 18 años siendo Obispo