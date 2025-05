Juan Carlos García, alcalde de Vega de Pas, sobre Leire Díez: "No me sorprende"

Santander - Publicado el 28 may 2025, 12:18 - Actualizado 28 may 2025, 13:32

"Como política, lo que ha salido no me sorprende nada... conociéndola, no me sorprende nada. Es dentro de su línea y por eso no me ha sorprendido nada" es la respuesta que da quien fuera su socio de gobierno en Vega de Pas, el popular Juan Carlos García, cuando COPE Cantabria le pregunta por Leire Díez.

A Juan Carlos García, ahora alcalde de Vega de Pas por el Partido Popular, la entonces concejala del PSOE, Leire Díez, le ofreció un pacto en 2011 para sacar de la alcaldía al PRC. García aceptó, pero tras dos años de gobierno en coalición la convivencia política se hizo insostenible. "A los dos años eché del equipo de gobierno a los dos concejales del PSOE...", una de ellos era Leire Díez, que era teniente de alcalde"

'LA FONTANERA DEL PSOE'

De acuerdo con las grabaciones publicadas en diferentes medios de comunicación, Leire Díez se reunió con un empresario acusado de fraude fiscal, al que solicitó que buscase datos para desacreditar al teniente coronel Antonio Balas, jefe de Delincuencia Económica de la UCO, que encabeza las pesquisas sobre el caso Koldo o la investigación en torno a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno.

QUIÑONES (PSOE CANTABRIA): "UNA MILITANTE MÁS"

La portavoz de la Comisión Autonómica del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha querido dejar clara la postura de la organización tras la polémica generada por la difusión de unos audios atribuidos a Leire Díez. En ellos, esta militante se refería en términos muy controvertidos a la Guardia Civil, generando una fuerte reacción pública.

Quiñones ha explicado que Leire Díez es una militante de base,-- lo ha repetido hasta seis veces--, sin ningún tipo de responsabilidad ni relación laboral con el partido, y que, por tanto, no representa a la organización. “Es una más de las aproximadamente 2.700 personas afiliadas en Cantabria”, ha recordado.

Voz de Quiñones sobre Díez Leire Díez (izq.) junto a Ainoa Quiñones durante un acto de Correos en la anterior legislatura

Además, ha insistido en que el tono y el contenido de los audios son “reprochables”, al margen de quién los firme. “Lo serían igual si vinieran de alguien del PSOE, del PP, de un empresario o de cualquier ciudadano”, ha señalado.

La dirección del partido, ha explicado Quiñones, está recabando información para decidir si se adoptan medidas disciplinarias, en virtud del código ético del PSOE. Se trata de un tema que, al tener alcance estatal, deberá abordarse desde la dirección federal del partido.

Durante su intervención, Ainoa Quiñones también ha querido mostrar su respaldo a la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, especialmente de la Guardia Civil, a la que ha definido como “intachable”.

Preguntada por su relación con Leire Díez, ha aclarado que no la conoce personalmente. “No he tomado un café con ella en mi vida”, ha zanjado.