Investigado por difundir una acrobacia desde el cargadero de Dícido, Bien de Interés Cultural en rehabilitación en Cantabria

La Policía Local de Castro Urdiales investiga el vídeo que ha subido a redes sociales un hombre que monta un columpio suspendido sobre el bien cultural protegido del cargadero de Dícido, en Mioño, desde el que hace una acrobacia mientras se lanza al mar.

Esta infraestructura, que se encuentra en fase de rehabilitación, es un antiguo cargadero de mineral.

En la publicación, subida a la red social Instagram el pasado 3 de agosto y que ya cuenta con más de 7.000 'me gusta', el hombre muestra cómo se sube a la infraestructura, monta el columpio y se tira después ."He montado este columpio desde 20 metros y he sacado mi primer triple (mortal). Vaya bomba", explica en el texto que acompaña al vídeo en sus redes.

investigación en marcha

La Policía Local de Castro Urdiales ha identificado al hombre e investiga los hechos, según han señalado a EFE fuentes municipales, que temen que vídeos como este puedan generar "un efecto llamada" y que otras personas hagan lo mismo.

Por su parte, la Guardia Civil indica a EFE que no tiene constancia, de momento, de ninguna denuncia en relación con estos hechos, por los que más tarde se ha disculpado el autor, también a través de sus redes sociales.

"Desconocía totalmente que se trataba de un lugar protegido y, de haberlo sabido, no lo habría hecho bajo ningún concepto. Mi intención no era crear controversia; simplemente quería mostrar al mundo la realización de un sueño personal", ha expresado.